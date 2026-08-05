Краткий пересказ от РИА ИИ Вадим Филашкин, назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации, заявил о расширении зоны принудительной эвакуации детей из ряда районов Краматорска и его окрестностей.

Планируется принудительно эвакуировать 424 семьи с 525 детьми из более чем ста улиц Краматорска и окрестных поселков Красноторка и Беленькое.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин заявил о расширении зоны принудительной эвакуации детей из ряда районов подконтрольного ВСУ Краматорска в ДНР и его окрестностей.

"Подписал приказ о проведении принудительной эвакуации детей из отдельных территорий Краматорской общины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Филашкина.

Филашкин опубликовал список из более чем ста улиц Краматорска и окрестных поселков Красноторка и Беленькое, откуда планируется принудительно эвакуировать 424 семьи с 525 детьми.

В июне украинские власти заявили о начале принудительной эвакуации семей с детьми из подконтрольного ВСУ Славянска и соседнего Краматорска. Тогда же британский журнал Economist сообщил, что украинские власти в спешке эвакуируют металлообрабатывающие заводы из Краматорска. Минобороны РФ сообщило, что Киевский режим активно готовится к потере в ближайшее время Дружковки и Краматорска, за которыми последует утрата и всей Славянско-Краматорской агломерации