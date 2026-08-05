Рейтинг@Mail.ru
Украинские власти расширили зону эвакуации в подконтрольном ВСУ Краматорске - РИА Новости, 05.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:46 05.08.2026
Украинские власти расширили зону эвакуации в подконтрольном ВСУ Краматорске

Украинские власти расширили зону эвакуации в подконтрольном им Краматорске

© AP Photo / Lee Jin-manФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© AP Photo / Lee Jin-man
Флаг Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вадим Филашкин, назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации, заявил о расширении зоны принудительной эвакуации детей из ряда районов Краматорска и его окрестностей.
  • Планируется принудительно эвакуировать 424 семьи с 525 детьми из более чем ста улиц Краматорска и окрестных поселков Красноторка и Беленькое.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин заявил о расширении зоны принудительной эвакуации детей из ряда районов подконтрольного ВСУ Краматорска в ДНР и его окрестностей.
"Подписал приказ о проведении принудительной эвакуации детей из отдельных территорий Краматорской общины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Филашкина.
Филашкин опубликовал список из более чем ста улиц Краматорска и окрестных поселков Красноторка и Беленькое, откуда планируется принудительно эвакуировать 424 семьи с 525 детьми.
В июне украинские власти заявили о начале принудительной эвакуации семей с детьми из подконтрольного ВСУ Славянска и соседнего Краматорска. Тогда же британский журнал Economist сообщил, что украинские власти в спешке эвакуируют металлообрабатывающие заводы из Краматорска. Минобороны РФ сообщило, что Киевский режим активно готовится к потере в ближайшее время Дружковки и Краматорска, за которыми последует утрата и всей Славянско-Краматорской агломерации
Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать.
Артиллеристы - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
ВС России поразили объекты топливно-энергетической инфраструктуры ВСУ
Вчера, 13:31
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКраматорскДонецкая Народная РеспубликаКиевВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала