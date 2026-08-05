Экс-атташе Турции назвал действия ВСУ угрозой для турецкого торгового флота

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший военный атташе Турции, полковник ВВС в отставке Ихсан Сефа заявил, что действия ВСУ в Черном море представляют угрозу для турецкого торгового судоходства.
- Турецкое судно, перевозившее овощи и фрукты из Турции в Россию, подверглось атаке украинских беспилотников в Черном море, в результате чего пострадали четыре члена экипажа.
- Ихсан Сефа призвал Анкару принять дополнительные меры по защите коммерческих судов и отметил, что на подобные действия должна последовать более жесткая международная реакция.
АНКАРА, 5 авг - РИА Новости. Бывший военный атташе Турции, полковник ВВС в отставке Ихсан Сефа заявил РИА Новости, что считает действия ВСУ в Черном море угрозой для турецкого торгового судоходства и призвал Анкару принять дополнительные меры по защите коммерческих судов.
Турецкое судно, перевозившее овощи и фрукты из Турции в Россию, подверглось атаке украинских беспилотников в Черном море, в результате чего пострадали четыре члена экипажа, сообщило в понедельник агентство İHA. Сообщается, что судно направлялось из турецкого Самсуна. Капитан судна Ялчын Шахин рассказал, что атаку совершила украинская сторона с использованием шести-семи беспилотников.
"Украина продолжает атаковать беззащитные турецкие торговые суда в Черном море. Для этого нет никаких оснований, при этом эффективных мер по защите наших судов не принимается. Действия Киева создают риски для безопасности турецкого коммерческого флота в Черном море", - сказал РИА Новости Сефа.
Он отметил, что на подобные действия должна последовать более жесткая международная реакция.