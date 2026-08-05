Экс-атташе Турции назвал действия ВСУ угрозой для турецкого торгового флота

АНКАРА, 5 авг - РИА Новости. Бывший военный атташе Турции, полковник ВВС в отставке Ихсан Сефа заявил РИА Новости, что считает действия ВСУ в Черном море угрозой для турецкого торгового судоходства и призвал Анкару принять дополнительные меры по защите коммерческих судов.

"Украина продолжает атаковать беззащитные турецкие торговые суда в Черном море. Для этого нет никаких оснований, при этом эффективных мер по защите наших судов не принимается. Действия Киева создают риски для безопасности турецкого коммерческого флота в Черном море", - сказал РИА Новости Сефа.