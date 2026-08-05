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Экс-атташе Турции назвал действия ВСУ угрозой для турецкого торгового флота - РИА Новости, 05.08.2026
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11:00 05.08.2026 (обновлено: 14:38 05.08.2026)
Экс-атташе Турции назвал действия ВСУ угрозой для турецкого торгового флота

Сефа: действия ВСУ в Черном море стали угрозой для турецкого судоходства

© AP Photo / ODED BALILTYКорабли ВМС Турции в проливе Босфор
Корабли ВМС Турции в проливе Босфор - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© AP Photo / ODED BALILTY
Корабли ВМС Турции в проливе Босфор. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший военный атташе Турции, полковник ВВС в отставке Ихсан Сефа заявил, что действия ВСУ в Черном море представляют угрозу для турецкого торгового судоходства.
  • Турецкое судно, перевозившее овощи и фрукты из Турции в Россию, подверглось атаке украинских беспилотников в Черном море, в результате чего пострадали четыре члена экипажа.
  • Ихсан Сефа призвал Анкару принять дополнительные меры по защите коммерческих судов и отметил, что на подобные действия должна последовать более жесткая международная реакция.
АНКАРА, 5 авг - РИА Новости. Бывший военный атташе Турции, полковник ВВС в отставке Ихсан Сефа заявил РИА Новости, что считает действия ВСУ в Черном море угрозой для турецкого торгового судоходства и призвал Анкару принять дополнительные меры по защите коммерческих судов.
Турецкое судно, перевозившее овощи и фрукты из Турции в Россию, подверглось атаке украинских беспилотников в Черном море, в результате чего пострадали четыре члена экипажа, сообщило в понедельник агентство İHA. Сообщается, что судно направлялось из турецкого Самсуна. Капитан судна Ялчын Шахин рассказал, что атаку совершила украинская сторона с использованием шести-семи беспилотников.
"Украина продолжает атаковать беззащитные турецкие торговые суда в Черном море. Для этого нет никаких оснований, при этом эффективных мер по защите наших судов не принимается. Действия Киева создают риски для безопасности турецкого коммерческого флота в Черном море", - сказал РИА Новости Сефа.
Он отметил, что на подобные действия должна последовать более жесткая международная реакция.
Киев - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
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