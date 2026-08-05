В Белгородской области семь мирных жителей пострадали от ударов ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ В результате атак беспилотников ВСУ в трех округах Белгородской области ранены семь мирных жителей.

В хуторе Масычево Грайворонского округа двое мужчин получили множественные осколочные ранения мягких тканей.

БЕЛГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Семь мирных жителей ранены в результате атак беспилотников ВСУ в трех округах Белгородской области, сообщили в оперативном штабе региона.

"В результате атак беспилотников ВСУ ранены семь мирных жителей. В хуторе Масычево Грайворонского округа в результате детонации БПЛА двое мужчин получили травмы. Первый пострадавший получил множественные осколочные ранения мягких тканей, открытый перелом. Состояние средней степени тяжести. Второй пострадавший получил множественные осколочные ранения мягких тканей. Состояние средней степени тяжести. Раненых госпитализируют", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".

В сообщении добавляется, что в селе Илек-Кошары Ракитянского округа при атаке БПЛА на предприятие осколочные ранения получили двое мужчин. У первого пострадавшего состояние средней степени тяжести, у второго - состояние ближе к удовлетворительному, их госпитализируют.

"В поселке Пролетарский на территории коммерческого объекта при атаке БПЛА пострадали два человека. У мужчины, предположительно, осколочное ранение ноги. У женщины - осколочное ранение в области живота... В городе Шебекино в результате атаки дрона пострадал мирный житель. Мужчина попутным транспортом был доставлен в Шебекинскую ЦРБ с осколочным ранением надплечья", - уточнили в оперштабе.