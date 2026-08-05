ВСУ за сутки потеряли до 35 военных в зоне действий группировки "Днепр"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли до 35 военных и 15 автомобилей в зоне действий группировки войск «Днепр».
- Группировка «Днепр» нанесла поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Юльевка и Запорожец Запорожской области.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 35 военных и 15 авто в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщило в среду Минобороны РФ.
"Уничтожено до 35 военнослужащих, 15 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Днепр" нанесено поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Юльевка и Запорожец Запорожской области.