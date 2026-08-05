ВСУ за ночь не смогли сбить ни одну из выпущенных по стране ракет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Воздушные силы ВСУ признали, что не смогли сбить ни одной из ракет, выпущенных по Украине в ночь на среду.
- Минобороны РФ сообщило о массированном ударе высокоточным оружием и беспилотниками по транспортно-логистическим и распределительным центрам в Киеве и Киевской области.
- Представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат признал серьезный дефицит ракет к системам ПВО на Украине.
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Воздушные силы ВСУ признали, что не смогли сбить ни одной из ракет, выпущенных по Украине в ночь на среду.
Минобороны РФ ранее сообщило, что ночью Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности, в результате которого поражены транспортно-логистические и распределительные центры в Киеве и Киевской области.
"Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы сил обороны Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале командования воздушных сил Украины.
При этом отмечается, что украинские силы не смогли сбить ни одной из ракет, выпущенных по территории Украины.
Представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат ранее признал, что украинская система ПВО сбивает все меньше целей. Он также заявлял также о серьезном дефиците ракет к системам ПВО на Украине.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский запросил у Вашингтона ракеты Tomahawk и перехватчики Patriot, при этом американский лидер отметил необходимость крайне осторожно и взвешенно подходить к поставкам столь высокоточного и смертоносного оружия другим странам. При этом в неудачах украинского ПВО Зеленский традиционно обвиняет именно нехватку ракет для комплексов Patriot.