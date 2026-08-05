ВСУ за ночь не смогли сбить ни одну из выпущенных по стране ракет

Краткий пересказ от РИА ИИ Воздушные силы ВСУ признали, что не смогли сбить ни одной из ракет, выпущенных по Украине в ночь на среду.

Минобороны РФ сообщило о массированном ударе высокоточным оружием и беспилотниками по транспортно-логистическим и распределительным центрам в Киеве и Киевской области.

Представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат признал серьезный дефицит ракет к системам ПВО на Украине.

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Воздушные силы ВСУ признали, что не смогли сбить ни одной из ракет, выпущенных по Украине в ночь на среду.

Минобороны РФ ранее сообщило, что ночью Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности, в результате которого поражены транспортно-логистические и распределительные центры в Киеве и Киевской области.

"Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы сил обороны Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале командования воздушных сил Украины.

При этом отмечается, что украинские силы не смогли сбить ни одной из ракет, выпущенных по территории Украины.

Представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат ранее признал, что украинская система ПВО сбивает все меньше целей. Он также заявлял также о серьезном дефиците ракет к системам ПВО на Украине.