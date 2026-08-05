ВСУ за сутки более 130 раз атаковали Белгородскую область

Краткий пересказ от РИА ИИ Украинские военные за прошедшие сутки более 130 раз атаковали дронами 15 муниципалитетов Белгородской области.

Сбиты и подавлены 152 беспилотника, также зафиксированы семь обстрелов с использованием артиллерии и реактивных систем залпового огня и шесть сбросов взрывных устройств с БПЛА.

В результате атак пострадали 18 мирных жителей, среди которых пятеро сотрудников МЧС, трое раненых находятся в тяжелом состоянии.

БЕЛГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки более 130 раз атаковали дронами 15 муниципалитетов Белгородской области, 18 мирных жителей ранены, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

"За минувшие сутки ВСУ 137 раз атаковали территорию Белгородской области ... Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 152 беспилотника", - написал Шуваев в канале на платформе " Макс ".

Кроме того, по его данным, противник совершил семь обстрелов с использованием артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также шесть раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Удары были нанесены по 15 округам региона.

"В Белгородском, Борисовском, Грайворонском, Корочанском, Краснояружском и Шебекинском округах пострадали 18 человек, среди которых пятеро сотрудников МЧС. Трое раненых находятся в тяжелом состоянии", - добавил врио губернатора.