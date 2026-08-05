Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки более 130 раз атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 05.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:57 05.08.2026
ВСУ за сутки более 130 раз атаковали Белгородскую область

Шуваев: ВСУ более 130 раз атаковали Белгородскую область за сутки

© REUTERS / Anatolii StepanovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© REUTERS / Anatolii Stepanov
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские военные за прошедшие сутки более 130 раз атаковали дронами 15 муниципалитетов Белгородской области.
  • Сбиты и подавлены 152 беспилотника, также зафиксированы семь обстрелов с использованием артиллерии и реактивных систем залпового огня и шесть сбросов взрывных устройств с БПЛА.
  • В результате атак пострадали 18 мирных жителей, среди которых пятеро сотрудников МЧС, трое раненых находятся в тяжелом состоянии.
БЕЛГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки более 130 раз атаковали дронами 15 муниципалитетов Белгородской области, 18 мирных жителей ранены, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
"За минувшие сутки ВСУ 137 раз атаковали территорию Белгородской области... Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 152 беспилотника", - написал Шуваев в канале на платформе "Макс".
Кроме того, по его данным, противник совершил семь обстрелов с использованием артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также шесть раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Удары были нанесены по 15 округам региона.
"В Белгородском, Борисовском, Грайворонском, Корочанском, Краснояружском и Шебекинском округах пострадали 18 человек, среди которых пятеро сотрудников МЧС. Трое раненых находятся в тяжелом состоянии", - добавил врио губернатора.
Как уточнил оперативный штаб в Telegram-канале, во вторник в больнице оказана помощь бойцу "Орлана", который получил акубаротравму при детонации дрона в хуторе Масычево 2 августа.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
"Это капитуляция". На Западе сделали внезапное заявление об Украине
4 августа, 20:40
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьАлександр ШуваевВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала