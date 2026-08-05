В Харьковской области уничтожили 25 точек запуска дронов с начала августа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с начала августа ликвидировали в Харьковской области более 25 пунктов управления и точек запуска дронов противника.
- Огневое поражение наносилось операторами FPV и беспилотниками самолетного типа «Молния-2», а также системами сброса.
- Ликвидация пунктов управления снижает активность дронов-камикадзе и гексакоптеров ВСУ на отдельных участках.
БЕЛГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Подразделения беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с начала августа ликвидировали в Харьковской области более 25 пунктов управления и точек запуска дронов противника, рассказал РИА Новости офицер с позывным Карта.
"Подразделения беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" ликвидировали более 25 пунктов управления и точек запуска беспилотников противника в Харьковской области с начала августа", - сказал Карта, начальник планирования и противодействия БПЛА 11-го АК.
По его данным, в ходе воздушной разведки операторы обнаруживали позиции, антенны связи и управления, а также усилители сигнала расчетов ВСУ. Координаты передавались на командный пункт, после чего цели поражались операторами FPV и беспилотниками самолетного типа "Молния-2" с осколочно-фугасными и термобарическими боеприпасами.
Он отметил, что огневое поражение наносилось и системами сброса, позволяющими уничтожать укрепления и огневые позиции. Ликвидация пунктов управления снижает активность дронов-камикадзе и гексакоптеров ВСУ на отдельных участках, что позволяет штурмовым подразделениям активнее продвигаться вперед, добавил офицер.