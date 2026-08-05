В Харьковской области уничтожили 25 точек запуска дронов с начала августа

БЕЛГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Подразделения беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с начала августа ликвидировали в Харьковской области более 25 пунктов управления и точек запуска дронов противника, рассказал РИА Новости офицер с позывным Карта.

Он отметил, что огневое поражение наносилось и системами сброса, позволяющими уничтожать укрепления и огневые позиции. Ликвидация пунктов управления снижает активность дронов-камикадзе и гексакоптеров ВСУ на отдельных участках, что позволяет штурмовым подразделениям активнее продвигаться вперед, добавил офицер.