Краткий пересказ от РИА ИИ
- В районе Рыжевки в Сумской области произошли боестолкновения между националистами 125-й отдельной моторизированной бригады ВСУ и 103-й отдельной бригадой территориальной обороны.
- Причиной конфликта стало бегство солдат 103-й отдельной бригады территориальной обороны с занимаемых позиций.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Боевики 125-й бригады ВСУ и львовской 103-й бригады территориальной обороны устроили боестолкновения в районе Рыжевки в Сумской области из-за дезертирства львовских военных, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В районе Рыжевки зафиксированы боестолкновения между националистами 125-й отдельной моторизированной бригады ВСУ и 103-й отдельной бригадой территориальной обороны. Предварительной причиной конфликта стало бегство солдат львовской бригады теробороны с занимаемых позиций", — сказал собеседник агентства.
Минобороны РФ во вторник сообщало, что российские войска нанесли поражение подразделениям ВСУ в районе ряда населенных пунктов Сумской области, в том числе в районе Рыжевки.
Сумская область - одно из ключевых направлений для создания "полосы безопасности" вдоль границы РФ. Президент России Владимир Путин поручил расширять буферную зону в 2026 году для защиты приграничных регионов.
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