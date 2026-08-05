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Боевики двух бригад ВСУ устроили бой из-за дезертирства - РИА Новости, 05.08.2026
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06:45 05.08.2026
Боевики двух бригад ВСУ устроили бой из-за дезертирства

Боевики двух бригад ВСУ устроили бой из-за дезертирства в Сумской области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЭвакуация раненого украинского военного
Эвакуация раненого украинского военного - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Эвакуация раненого украинского военного. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В районе Рыжевки в Сумской области произошли боестолкновения между националистами 125-й отдельной моторизированной бригады ВСУ и 103-й отдельной бригадой территориальной обороны.
  • Причиной конфликта стало бегство солдат 103-й отдельной бригады территориальной обороны с занимаемых позиций.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Боевики 125-й бригады ВСУ и львовской 103-й бригады территориальной обороны устроили боестолкновения в районе Рыжевки в Сумской области из-за дезертирства львовских военных, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В районе Рыжевки зафиксированы боестолкновения между националистами 125-й отдельной моторизированной бригады ВСУ и 103-й отдельной бригадой территориальной обороны. Предварительной причиной конфликта стало бегство солдат львовской бригады теробороны с занимаемых позиций", — сказал собеседник агентства.
Минобороны РФ во вторник сообщало, что российские войска нанесли поражение подразделениям ВСУ в районе ряда населенных пунктов Сумской области, в том числе в районе Рыжевки.
Сумская область - одно из ключевых направлений для создания "полосы безопасности" вдоль границы РФ. Президент России Владимир Путин поручил расширять буферную зону в 2026 году для защиты приграничных регионов.
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