МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Боевики 125-й бригады ВСУ и львовской 103-й бригады территориальной обороны устроили боестолкновения в районе Рыжевки в Сумской области из-за дезертирства львовских военных, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Сумская область - одно из ключевых направлений для создания "полосы безопасности" вдоль границы РФ. Президент России Владимир Путин поручил расширять буферную зону в 2026 году для защиты приграничных регионов.