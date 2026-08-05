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ВС признал законным приговор за госизмену инженеру-энергетику из Ростова - РИА Новости, 05.08.2026
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14:39 05.08.2026
ВС признал законным приговор за госизмену инженеру-энергетику из Ростова

ВС признал законным приговор за госизмену инженеру-энергетику Емельянову

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Верховный суд признал законным приговор инженеру-энергетику Александру Емельянову по делу о государственной измене.
  • Александр Емельянов из Ростова-на-Дону приговорен к 13,5 годам лишения свободы за передачу украинской разведке сведений о месте дислокации российской военной техники.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Верховный суд РФ признал законным приговор инженеру-энергетику Александру Емельянову по уголовному делу о государственной измене, сообщили в пресс-службе суда.
Мужчина из Ростова-на-Дону ранее был приговорен к 13 с половиной годам лишения свободы за передачу украинской разведке сведений о месте дислокации российской военной техники.
"Коллегия по уголовным делам ВС России отказала в удовлетворении кассационной жалобы осужденного, отметив, что наказание соответствует характеру и степени общественной опасности совершенного преступления", - рассказали в пресс-службе.
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