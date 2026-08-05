ВС России поразили объекты топливно-энергетической инфраструктуры ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы РФ за сутки нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.
- Были поражены цеха производства и места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Вооруженные силы РФ за сутки нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, сообщило Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.
Помимо этого, были поражены цеха производства и места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.
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