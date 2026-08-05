ВОЗ призвала избегать укусов клещей из-за вируса Бурбон в США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Всемирная организация здравоохранения рекомендует следовать местным рекомендациям по предотвращению укусов клещей, особенно при посещении районов, где обитают эти насекомые.
- Вирус Бурбон является довольно редким, данные о глобальном ежегодном уровне заболеваемости отсутствуют, большинство зарегистрированных случаев выявлено в США.
ЖЕНЕВА, 5 авг - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует следовать рекомендациям по предотвращению укусов клещей после обнаружения вируса Бурбон в США, заявили РИА Новости в организации.
"Гражданам рекомендуется соблюдать местные санитарно-эпидемиологические рекомендации по профилактике укусов клещей, особенно при посещении районов, где обитают эти насекомые", - сообщил РИА Новости официальный представитель Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) Себастьян Олиэль.
Вируса Бурбон в России нет, заявил Роспотребнадзор
2 августа, 14:02
Он отметил, что болезнь является довольно редкой.
"На сегодня данные о глобальном ежегодном уровне заболеваемости вирусом отсутствуют, поскольку в научной литературе описано лишь ограниченное число официально подтвержденных случаев", - уточнил собеседник агентства.
В субботу телеканал Fox News сообщил, что первый случай заражения редким вирусом Бурбон, от которого нет вакцины, зафиксирован в Нью-Йорке. Среди симптомов заражения вирусом Бурбон отмечаются температура, слабость, головная боль, ломота и боли в теле, тошнота и рвота, а также сыпь.
Как ранее сообщил РИА Новости вирусолог, главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, за все время с выявления вируса в 2014 году было обнаружено порядка 6-7 случаев инфицирования, два из которых оказались летальными. Однако в крови некоторых людей иногда обнаруживают антитела к этому вирусу, поэтому он может быть распространен шире, чем показывает заболеваемость.
Онищенко рассказал о симптомах инфицирования вирусом Бурбон
3 августа, 10:55