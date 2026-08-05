Краткий пересказ от РИА ИИ Всемирная организация здравоохранения рекомендует следовать местным рекомендациям по предотвращению укусов клещей, особенно при посещении районов, где обитают эти насекомые.

Вирус Бурбон является довольно редким, данные о глобальном ежегодном уровне заболеваемости отсутствуют, большинство зарегистрированных случаев выявлено в США.

ЖЕНЕВА, 5 авг - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует следовать рекомендациям по предотвращению укусов клещей после обнаружения вируса Бурбон в США, заявили РИА Новости в организации.

"Гражданам рекомендуется соблюдать местные санитарно-эпидемиологические рекомендации по профилактике укусов клещей, особенно при посещении районов, где обитают эти насекомые", - сообщил РИА Новости официальный представитель Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) Себастьян Олиэль.

Он отметил, что болезнь является довольно редкой.

"На сегодня данные о глобальном ежегодном уровне заболеваемости вирусом отсутствуют, поскольку в научной литературе описано лишь ограниченное число официально подтвержденных случаев", - уточнил собеседник агентства.

При этом большинство зарегистрированных к настоящему времени случаев выявлено в США , указали в ВОЗ

В субботу телеканал Fox News сообщил, что первый случай заражения редким вирусом Бурбон, от которого нет вакцины, зафиксирован в Нью-Йорке. Среди симптомов заражения вирусом Бурбон отмечаются температура, слабость, головная боль, ломота и боли в теле, тошнота и рвота, а также сыпь.