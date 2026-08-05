Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения российской группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника.
- Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в ряде населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей.
- Украинские войска за сутки потеряли свыше 360 военных и военную технику.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Запорожской области, в результате чего украинские войска за сутки потеряли свыше 360 военных, сообщило Минобороны РФ.
В Минобороны РФ уточнили, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Васильковка, Подгавриловка Днепропетровской области, Новорозовка, Мировка, Новое Поле, Трудооленовка и Широкое Запорожской области.
"Противник потерял более 360-ти военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 14 автомобилей и 155 мм гаубицу М198 производства США", - добавили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18