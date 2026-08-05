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И. о. начальника группировки "Восток" назначен Петр Болгарев - РИА Новости, 05.08.2026
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12:48 05.08.2026 (обновлено: 16:38 05.08.2026)
И. о. начальника группировки "Восток" назначен Петр Болгарев

Путин назначил Петра Болгарева и. о. начальника группировки "Восток"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин проводит встречу с руководством Министерства обороны. 5 августа 2026
Президент Владимир Путин проводит встречу с руководством Министерства обороны. 5 августа 2026 - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент Владимир Путин проводит встречу с руководством Министерства обороны. 5 августа 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин сообщил о назначении Петра Болгарева исполняющим обязанности командующего группировкой "Восток".
  • Назначение было объявлено на встрече президента с руководством Минобороны.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что исполняющим обязанности начальника группировкой "Восток" назначается Петр Болгарев.
Путин в среду провел встречу с руководством Минобороны.
"Исполняющим обязанности командующего Восточным военным округом и, соответственно, командующим группировкой "Восток" назначается начальник штаба этой группировки Болгарев Петр Николаевич", - сказал Путин в ходе встречи.
Генерал-лейтенант Петр Болгарев в 2016-2018 годы был командиром 150-й мотострелковой дивизии ЮВО. Был командующим дислоцированной в Забайкальском крае 29-й общевойсковой армией Восточного военного округа.
В последнее время занимал должность начальника штаба группировки "Восток". Генерал-лейтенант (2023).
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