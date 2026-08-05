И. о. начальника группировки "Восток" назначен Петр Болгарев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин сообщил о назначении Петра Болгарева исполняющим обязанности командующего группировкой "Восток".
- Назначение было объявлено на встрече президента с руководством Минобороны.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что исполняющим обязанности начальника группировкой "Восток" назначается Петр Болгарев.
Путин в среду провел встречу с руководством Минобороны.
"Исполняющим обязанности командующего Восточным военным округом и, соответственно, командующим группировкой "Восток" назначается начальник штаба этой группировки Болгарев Петр Николаевич", - сказал Путин в ходе встречи.
Генерал-лейтенант Петр Болгарев в 2016-2018 годы был командиром 150-й мотострелковой дивизии ЮВО. Был командующим дислоцированной в Забайкальском крае 29-й общевойсковой армией Восточного военного округа.
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