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Володин назвал приоритетные направления для Госдумы - РИА Новости, 05.08.2026
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08:38 05.08.2026
Володин назвал приоритетные направления для Госдумы

Володин назвал борьбу с кибермошенничеством одним из приоритетов Госдумы

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Вячеслав Володин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Противодействие мошенничеству и совершенствование миграционной политики являются одними из приоритетов работы Госдумы.
  • С четверга вступает в силу закон, вводящий уголовную ответственность за нарушение ряда требований законодательства при заключении договора об оказании услуг связи с иностранным гражданином или лицом без гражданства.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Противодействие мошенничеству и совершенствование миграционной политики являются одними из приоритетов работы Госдумы, заявил председатель ГД Вячеслав Володин.
"Противодействие мошенничеству и совершенствование миграционной политики - одни из приоритетов работы Государственной Думы. Принятие решений в этих сферах направлено в первую очередь на защиту наших граждан", - написал он в своем канале на платформе "Макс".
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Володин отметил, что в четверг вступит в силу закон, направленный на борьбу с кибермошенничеством. По его словам, им вводится уголовная ответственность за нарушение ряда требований законодательства при заключении договора об оказании услуг связи с иностранным гражданином или лицом без гражданства.
"Речь идет о продаже мигрантам сим-карт без указания идентификатора мобильного телефона (IMEI-кода), в котором они будут использоваться, или с внесением в договор заведомо ложных сведений. За данное преступление грозит штраф до 500 тысяч рублей либо лишение свободы сроком до 1 года", - добавил он.
Председатель Госдумы напомнил, что ранее в рамках комплекса мер "Антифрод 2.0" было предусмотрено создание базы IMEI-кодов мобильных устройств, которую будут наполнять операторы связи и органы власти.
"Это позволит оперативно выявлять сим-карты, сим-боксы и телефоны, задействованные в противоправной деятельности, и, как следствие, пресекать ее", - подчеркнул Володин.
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Он уточнил, с 2025 года в РФ действует ограничение числа мобильных номеров, которые могут регистрировать на свое имя мигранты, - не более 10.
"И, как показывают данные, это в том числе способствовало снижению общего количества преступлений, совершаемых теми, кто приезжает в Россию. В первом полугодии 2026 года их зафиксировано на 39,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - отметил председатель Госдумы.
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