Володин назвал приоритетные направления для Госдумы

Краткий пересказ от РИА ИИ Противодействие мошенничеству и совершенствование миграционной политики являются одними из приоритетов работы Госдумы.

С четверга вступает в силу закон, вводящий уголовную ответственность за нарушение ряда требований законодательства при заключении договора об оказании услуг связи с иностранным гражданином или лицом без гражданства.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Противодействие мошенничеству и совершенствование миграционной политики являются одними из приоритетов работы Госдумы, заявил председатель ГД Вячеслав Володин.

"Противодействие мошенничеству и совершенствование миграционной политики - одни из приоритетов работы Государственной Думы. Принятие решений в этих сферах направлено в первую очередь на защиту наших граждан", - написал он в своем канале на платформе " Макс ".

Володин отметил, что в четверг вступит в силу закон, направленный на борьбу с кибермошенничеством. По его словам, им вводится уголовная ответственность за нарушение ряда требований законодательства при заключении договора об оказании услуг связи с иностранным гражданином или лицом без гражданства.

"Речь идет о продаже мигрантам сим-карт без указания идентификатора мобильного телефона (IMEI-кода), в котором они будут использоваться, или с внесением в договор заведомо ложных сведений. За данное преступление грозит штраф до 500 тысяч рублей либо лишение свободы сроком до 1 года", - добавил он.

Председатель Госдумы напомнил, что ранее в рамках комплекса мер "Антифрод 2.0" было предусмотрено создание базы IMEI-кодов мобильных устройств, которую будут наполнять операторы связи и органы власти.

"Это позволит оперативно выявлять сим-карты, сим-боксы и телефоны, задействованные в противоправной деятельности, и, как следствие, пресекать ее", - подчеркнул Володин.

Он уточнил, с 2025 года в РФ действует ограничение числа мобильных номеров, которые могут регистрировать на свое имя мигранты, - не более 10.