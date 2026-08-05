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ВС России взяли под контроль два населенных пункта в зоне спецоперации - РИА Новости, 05.08.2026
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13:07 05.08.2026 (обновлено: 15:11 05.08.2026)
ВС России взяли под контроль два населенных пункта в зоне спецоперации

ВС России освободили Рыжевку и Зарницу в зоне СВО

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Группировка "Север" установила контроль над Рыжевкой в Сумской области, сообщили в Минобороны.
  • Бойцы "Востока" освободили Зарницу в Запорожской области.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Российская армия освободила два населенных пункта в Сумской и Запорожской областях, сообщили в Минобороны.
"В результате активных наступательных действий подразделений группировки "Север" установлен контроль над Рыжевкой", — заявили в ведомстве.
Подразделения группировки войск "Север" освободили село Рыжевка в Сумской области
Подразделения группировки войск Север освободили село Рыжевка в Сумской области - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
Подразделения группировки войск "Север" освободили село Рыжевка в Сумской области
Это расширяет российскую зону контроля в Сумской области и создает новую возможность для продвижения к дороге Р-44.
Кроме того, бойцы "Востока" взяли под контроль Зарницу в Запорожской области.
Подразделения группировки войск "Восток" освободили село Зарница в Запорожской области
Подразделения группировки войск Восток освободили село Зарница в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
Подразделения группировки войск "Восток" освободили село Зарница в Запорожской области
Это позволит российским военным укрепить правый фланг подразделений, наступающих на Орехов. Дальнейшее продвижение грозит противнику крайне неприятными перспективами: в случае освобождения Барвиновки армия перережет трассу Т-0408 — одну из двух крупных дорог, используемых ВСУ для снабжения группировки.
 
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