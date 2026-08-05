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ВС России взяли под контроль два населенных пункта в зоне спецоперации

Краткий пересказ от РИА ИИ Группировка "Север" установила контроль над Рыжевкой в Сумской области, сообщили в Минобороны.

Бойцы "Востока" освободили Зарницу в Запорожской области.

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Российская армия освободила два населенных пункта в Сумской и Запорожской областях, сообщили в Российская армия освободила два населенных пункта в Сумской и Запорожской областях, сообщили в Минобороны

"В результате активных наступательных действий подразделений группировки "Север" установлен контроль над Рыжевкой ", — заявили в ведомстве.

Подразделения группировки войск "Север" освободили село Рыжевка в Сумской области Подразделения группировки войск "Север" освободили село Рыжевка в Сумской области

Это расширяет российскую зону контроля в Сумской области и создает новую возможность для продвижения к дороге Р-44.

Кроме того, бойцы "Востока" взяли под контроль Зарницу в Запорожской области.

Подразделения группировки войск "Восток" освободили село Зарница в Запорожской области Подразделения группировки войск "Восток" освободили село Зарница в Запорожской области

Это позволит российским военным укрепить правый фланг подразделений, наступающих на Орехов. Дальнейшее продвижение грозит противнику крайне неприятными перспективами: в случае освобождения Барвиновки армия перережет трассу Т-0408 — одну из двух крупных дорог, используемых ВСУ для снабжения группировки.