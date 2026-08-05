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Российские военные использовали оставленные ВСУ радиостанции для разведки - РИА Новости, 05.08.2026
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09:18 05.08.2026
Российские военные использовали оставленные ВСУ радиостанции для разведки

Брошенные рации военных ВСУ помогали бойцам "Центра" в Красноярском в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военный
Российский военный - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские военнослужащие при освобождении населенного пункта Красноярское в ДНР использовали оставленные украинскими подразделениями радиостанции.
  • Из перехваченных переговоров российские военнослужащие получали информацию о положении украинских подразделений.
  • Переговоры позволили российским военнослужащим лучше понимать обстановку и своевременно принимать меры для пресечения действий противника.
ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие при освобождении населенного пункта Красноярское в ДНР использовали оставленные украинскими подразделениями радиостанции для прослушивания переговоров противника, что помогало отслеживать его действия, рассказал РИА Новости начальник штаба мотострелкового батальона 110-й бригады 51-й общевойсковой гвардейской армии группировки войск "Центр" Тимофей Скляров.
"Когда занимали позиции противника, находили оставленные радиостанции. До того как их отключали или блокировали, мы могли прослушивать переговоры", - рассказал Скляров.
Он отметил, что из переговоров российские военнослужащие получали информацию о положении украинских подразделений.
"По переговорам было слышно, что они жаловались на нехватку продовольствия, отсутствие ротации и сообщали о своих перемещениях. Это позволяло нам лучше понимать обстановку и своевременно принимать меры для пресечения действий противника", - сообщил начальник штаба батальона.
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