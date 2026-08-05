Краткий пересказ от РИА ИИ Российские военнослужащие при освобождении населенного пункта Красноярское в ДНР использовали оставленные украинскими подразделениями радиостанции.

Из перехваченных переговоров российские военнослужащие получали информацию о положении украинских подразделений.

Переговоры позволили российским военнослужащим лучше понимать обстановку и своевременно принимать меры для пресечения действий противника.

ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие при освобождении населенного пункта Красноярское в ДНР использовали оставленные украинскими подразделениями радиостанции для прослушивания переговоров противника, что помогало отслеживать его действия, рассказал РИА Новости начальник штаба мотострелкового батальона 110-й бригады 51-й общевойсковой гвардейской армии группировки войск "Центр" Тимофей Скляров.

"Когда занимали позиции противника, находили оставленные радиостанции. До того как их отключали или блокировали, мы могли прослушивать переговоры", - рассказал Скляров.

Он отметил, что из переговоров российские военнослужащие получали информацию о положении украинских подразделений.