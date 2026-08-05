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Глава Сеуты раскритиковал действия Испании по миграционному кризису - РИА Новости, 05.08.2026
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10:50 05.08.2026 (обновлено: 11:08 05.08.2026)
Глава Сеуты раскритиковал действия Испании по миграционному кризису

Мэр Сеуты Вивас: власти Испании запоздало отреагировали на миграционный кризис

© РИА НовостиМигранты в Сеуте
Мигранты в Сеуте - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости
Мигранты в Сеуте
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас заявил, что центральное правительство Испании не отреагировало оперативно на кризисную миграционную ситуацию в городе.
  • Около 72 тысяч мигрантов проникли из Марокко на территорию Сеуты, при этом около 70 тысяч уже вернулись обратно.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Мэр-президент испанского анклава Сеута Хуан Хесус Вивас посетовал, что центральное правительство не отреагировало оперативно на кризисную миграционную ситуацию и не оказало достаточной поддержки.
"Мы хотели энергичных, решительных и немедленных действий со стороны государства, но этого не произошло. Реакция государства была запоздалой и недостаточной", - сказал мэр-президент Сеуты в интервью радиостанции COPE.
В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Во вторник министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка сообщил, что около 72 тысяч мигрантов проникли из Марокко на территорию Испании, около 70 тысяч уже вернулись. При этом население самой Сеуты составляет около 85 тысяч человек.
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