Глава Сеуты раскритиковал действия Испании по миграционному кризису

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас заявил, что центральное правительство Испании не отреагировало оперативно на кризисную миграционную ситуацию в городе.
- Около 72 тысяч мигрантов проникли из Марокко на территорию Сеуты, при этом около 70 тысяч уже вернулись обратно.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Мэр-президент испанского анклава Сеута Хуан Хесус Вивас посетовал, что центральное правительство не отреагировало оперативно на кризисную миграционную ситуацию и не оказало достаточной поддержки.
"Мы хотели энергичных, решительных и немедленных действий со стороны государства, но этого не произошло. Реакция государства была запоздалой и недостаточной", - сказал мэр-президент Сеуты в интервью радиостанции COPE.
В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Во вторник министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка сообщил, что около 72 тысяч мигрантов проникли из Марокко на территорию Испании, около 70 тысяч уже вернулись. При этом население самой Сеуты составляет около 85 тысяч человек.