Курение вейпа разрушает зубы, предупредил стоматолог

Краткий пересказ от РИА ИИ Курение вейпа нарушает естественную защиту полости рта, снижая количество слюны, что увеличивает риск кариеса и заболеваний десен, рассказал доцент кафедры терапевтической стоматологии Пироговского университета Денис Моисеев.

Пропиленгликоль и глицерин в жидкостях для вейпов поглощают влагу, вызывая сухость во рту у более чем половины пользователей.

Вейп-аэрозоль подавляет рост нормальной микробиоты, создает питательную среду для патогенных бактерий и может снижать микротвердость эмали, увеличивая риск различных заболеваний полости рта.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Курение вейпа нарушает естественную защиту полости рта, снижая количество слюны, что увеличивает риск кариеса и заболеваний десен, рассказал доцент кафедры терапевтической стоматологии Пироговского университета Денис Моисеев.

"Полость рта - это первая и главная мишень для аэрозоля электронных сигарет. Ее слизистая и твердые ткани зубов находятся в прямом контакте с химическими соединениями, которые вдыхает курильщик... Слюна - это наш главный естественный защитник: она смывает бактерии, нейтрализует кислоты и поддерживает pH. Когда ее становится мало, риск кариеса, заболеваний десен и слизистой рта растет в разы", - сказал Моисеев "Газете.Ru"

По словам стоматолога, пропиленгликоль и глицерин, входящие в состав жидкостей для вейпов, активно поглощают влагу, поэтому сухость во рту фиксируется более чем у половины пользователей.

Кроме того, вейп-аэрозоль подавляет рост нормальной комменсальной микробиоты и создает питательную среду для патогенных бактерий, что приводит к формированию агрессивной биопленки и повышает риск кариеса, пародонтита, периимплантита и кандидоза полости рта, отметил Моисеев.

"Есть также данные о том, что воздействие вейпа может снижать микротвердость эмали и корневого дентина, эмаль становится более хрупкой и уязвимой для повреждений. При нагревании жидкости в вейпе образуются разные соединения - например, уксусная и молочная кислоты, а также пропионовый альдегид. Кислая среда дестабилизирует кристаллическую решетку гидроксиапатита - основного минерала эмали", - отметил врач.

У вейперов фиксируются белые пятна на слизистой щек и языка, а также выраженные цитологические изменения, которые могут указывать на риск злокачественной трансформации, подчеркнул Моисеев.