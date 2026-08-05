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Курение вейпа разрушает зубы, предупредил стоматолог - РИА Новости, 05.08.2026
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13:18 05.08.2026
Курение вейпа разрушает зубы, предупредил стоматолог

Моисеев: курение вейпа увеличивает риск кариеса и заболеваний десен

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкКурение вейпа
Курение вейпа - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Курение вейпа. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Курение вейпа нарушает естественную защиту полости рта, снижая количество слюны, что увеличивает риск кариеса и заболеваний десен, рассказал доцент кафедры терапевтической стоматологии Пироговского университета Денис Моисеев.
  • Пропиленгликоль и глицерин в жидкостях для вейпов поглощают влагу, вызывая сухость во рту у более чем половины пользователей.
  • Вейп-аэрозоль подавляет рост нормальной микробиоты, создает питательную среду для патогенных бактерий и может снижать микротвердость эмали, увеличивая риск различных заболеваний полости рта.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Курение вейпа нарушает естественную защиту полости рта, снижая количество слюны, что увеличивает риск кариеса и заболеваний десен, рассказал доцент кафедры терапевтической стоматологии Пироговского университета Денис Моисеев.
"Полость рта - это первая и главная мишень для аэрозоля электронных сигарет. Ее слизистая и твердые ткани зубов находятся в прямом контакте с химическими соединениями, которые вдыхает курильщик... Слюна - это наш главный естественный защитник: она смывает бактерии, нейтрализует кислоты и поддерживает pH. Когда ее становится мало, риск кариеса, заболеваний десен и слизистой рта растет в разы", - сказал Моисеев "Газете.Ru".
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По словам стоматолога, пропиленгликоль и глицерин, входящие в состав жидкостей для вейпов, активно поглощают влагу, поэтому сухость во рту фиксируется более чем у половины пользователей.
Кроме того, вейп-аэрозоль подавляет рост нормальной комменсальной микробиоты и создает питательную среду для патогенных бактерий, что приводит к формированию агрессивной биопленки и повышает риск кариеса, пародонтита, периимплантита и кандидоза полости рта, отметил Моисеев.
"Есть также данные о том, что воздействие вейпа может снижать микротвердость эмали и корневого дентина, эмаль становится более хрупкой и уязвимой для повреждений. При нагревании жидкости в вейпе образуются разные соединения - например, уксусная и молочная кислоты, а также пропионовый альдегид. Кислая среда дестабилизирует кристаллическую решетку гидроксиапатита - основного минерала эмали", - отметил врач.
У вейперов фиксируются белые пятна на слизистой щек и языка, а также выраженные цитологические изменения, которые могут указывать на риск злокачественной трансформации, подчеркнул Моисеев.
Специалист добавил, что изменения в эпителиальных клетках рта у вейперов сопоставимы с теми, что наблюдаются у курильщиков обычных сигарет. Моисеев призвал не начинать вейпить, а курильщикам порекомендовал выбирать доказанные методы отказа от никотина.
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