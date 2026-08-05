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В Венесуэле оценили масштабы разрушений после землетрясения - РИА Новости, 05.08.2026
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03:53 05.08.2026
В Венесуэле оценили масштабы разрушений после землетрясения

В самых пострадавших районах Венесуэлы 80% жилья стало непригодным для жизни

© AP Photo / Javier CamposПоследствия землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла
Последствия землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© AP Photo / Javier Campos
Последствия землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • До 80% жилого фонда в наиболее пострадавших районах штата Ла-Гуайра остается непригодным для проживания после землетрясений 24 июня.
  • Окончательные данные о масштабах разрушений пока отсутствуют, так как специалисты продолжают обследование поврежденных зданий.
  • Глава Палаты недвижимости ожидает утверждения механизма ипотечного кредитования и изменений в законодательстве для привлечения инвесторов и восстановления штата.
КАРАКАС, 5 авг – РИА Новости. До 80% жилого фонда в наиболее пострадавших районах венесуэльского штата Ла-Гуайра остается непригодным для проживания после разрушительных землетрясений 24 июня, сообщила РИА Новости президент региональной Палаты недвижимости Мария Тереса Брито.
"В районе Плайя-Гранде доля непригодного для проживания жилья может достигать 80% ... Если говорить о приходе Катия-ла-Мар, то там доля непригодного для проживания жилья может составлять от 70 до 80 процентов. В восточной части, в районах Макуто и Карабальеда, этот показатель также находится примерно на уровне 70 процентов", - сказала Брито.
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По ее словам, специалисты гражданской обороны, пожарной службы и инженеры продолжают обследование поврежденных зданий, поэтому окончательные данные о масштабах разрушений пока отсутствуют.
Наиболее серьезные разрушения, как сообщила Брито, зафиксированы на востоке и западе штата, тогда как центральная часть Ла-Гуайры пострадала значительно меньше. По ее данным, около 16 тысяч человек в настоящее время остаются в пунктах временного размещения, лишившись собственного жилья.
Глава Палаты недвижимости отметила, что многие жители наиболее пострадавших районов сейчас ищут жилье в аренду в центральной части штата как для проживания, так и для ведения бизнеса. Принятый парламентом закон о гарантиях по договорам аренды должен повысить доверие арендодателей и облегчить поиск жилья для пострадавших, уверена она.
"Мы ожидаем утверждения механизма ипотечного кредитования через традиционную банковскую систему и делаем ставку на восстановление штата за счет инвесторов. Для них также крайне важно иметь надежную правовую базу, которая станет опорой и позволит реализовывать проекты. Как только эти законы будут изменены, международные инвесторы, безусловно, почувствуют гораздо большую уверенность", - сказала Брито, отметив, что Ла-Гуайра, где расположен крупнейший морской порт и международный аэропорт Венесуэлы, нуждается в масштабной реконструкции.
24 июня Венесуэлу потрясли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с интервалом 39 секунд. По последним официальным данным, погибли 6 125 человек, 16 740 получили ранения. Повреждения получили 41 624 жилых дома, из которых 9866 имеют ограничения на эксплуатацию и 6433 отнесены к категории высокого риска.
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