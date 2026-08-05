В Венесуэле оценили масштабы разрушений после землетрясения

Краткий пересказ от РИА ИИ До 80% жилого фонда в наиболее пострадавших районах штата Ла-Гуайра остается непригодным для проживания после землетрясений 24 июня.

Окончательные данные о масштабах разрушений пока отсутствуют, так как специалисты продолжают обследование поврежденных зданий.

Глава Палаты недвижимости ожидает утверждения механизма ипотечного кредитования и изменений в законодательстве для привлечения инвесторов и восстановления штата.

КАРАКАС, 5 авг – РИА Новости. До 80% жилого фонда в наиболее пострадавших районах венесуэльского штата Ла-Гуайра остается непригодным для проживания после разрушительных землетрясений 24 июня, сообщила РИА Новости президент региональной Палаты недвижимости Мария Тереса Брито.

"В районе Плайя-Гранде доля непригодного для проживания жилья может достигать 80% ... Если говорить о приходе Катия-ла-Мар, то там доля непригодного для проживания жилья может составлять от 70 до 80 процентов. В восточной части, в районах Макуто и Карабальеда, этот показатель также находится примерно на уровне 70 процентов", - сказала Брито.

По ее словам, специалисты гражданской обороны, пожарной службы и инженеры продолжают обследование поврежденных зданий, поэтому окончательные данные о масштабах разрушений пока отсутствуют.

Наиболее серьезные разрушения, как сообщила Брито, зафиксированы на востоке и западе штата, тогда как центральная часть Ла-Гуайры пострадала значительно меньше. По ее данным, около 16 тысяч человек в настоящее время остаются в пунктах временного размещения, лишившись собственного жилья.

Глава Палаты недвижимости отметила, что многие жители наиболее пострадавших районов сейчас ищут жилье в аренду в центральной части штата как для проживания, так и для ведения бизнеса. Принятый парламентом закон о гарантиях по договорам аренды должен повысить доверие арендодателей и облегчить поиск жилья для пострадавших, уверена она.

"Мы ожидаем утверждения механизма ипотечного кредитования через традиционную банковскую систему и делаем ставку на восстановление штата за счет инвесторов. Для них также крайне важно иметь надежную правовую базу, которая станет опорой и позволит реализовывать проекты. Как только эти законы будут изменены, международные инвесторы, безусловно, почувствуют гораздо большую уверенность", - сказала Брито, отметив, что Ла-Гуайра, где расположен крупнейший морской порт и международный аэропорт Венесуэлы , нуждается в масштабной реконструкции.