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СМИ: в Вене прошла встреча бывших высокопоставленных чиновников по Украине - РИА Новости, 05.08.2026
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10:17 05.08.2026 (обновлено: 13:55 05.08.2026)
СМИ: в Вене прошла встреча бывших высокопоставленных чиновников по Украине

Bloomberg: в Вене прошла встреча бывших высокопоставленных чиновников по Украине

CC BY 2.0 / Christine Webster / WienВена
Вена - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
CC BY 2.0 / Christine Webster / Wien
Вена. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В июле в Вене прошла встреча бывших высокопоставленных чиновников из Великобритании, Франции, Германии и России для обсуждения потенциальных условий мирных переговоров по Украине.
  • Среди участников встречи были бывший советник по национальной безопасности Великобритании Тим Бэрроу, бывший статс-секретарь МИД ФРГ и экс-посол ЕС в России Маркус Эдерер, а также бывший высокопоставленный дипломат ЕС и Франции Пьер Вимон.
  • МИД Германии заявил, что не был в курсе проведения встречи и она не проводилась от имени ведомства или в координации с ним.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Бывшие высокопоставленные чиновники из Великобритании, Франции, Германии и России в июле провели встречу в Вене якобы для обсуждения потенциальных условий для переговоров по урегулированию на Украине, утверждает агентство Блумберг, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.
"В прошлом месяце в Вене состоялась встреча бывших высокопоставленных чиновников из Великобритании, Франции, Германии и России для изучения потенциальных условий для мирных переговоров (по Украине - ред.)", - говорится в сообщении агентства.
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Как отмечает агентство, среди участников были бывший советник по национальной безопасности Великобритании Тим Бэрроу, бывший статс-секретарь МИД ФРГ и экс-посол ЕС в России Маркус Эдерер, а также бывший высокопоставленный дипломат ЕС и Франции Пьер Вимон. При этом источники отказались сообщить, кто из бывших российских чиновников присутствовал на встрече.
По данным Блумберг, Бэрроу и МИД Франции не стали комментировать данную информацию. МИД Германии, в свою очередь, заявил, что был "не в курсе проведения упомянутых обсуждений". Там добавили, что встреча не проводилась от имени ведомства или в координации с ним.
В конце июня президент РФ Владимир Путин заявлял, что Москва ожидает продолжения диалога с США по Украине после завершения горячей фазы на иранском треке. Россия, как добавил глава государства, готова продолжить переговоры и обсуждение всех деталей и тем, поднятых в Анкоридже в августе 2025 года.
В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Москва готова к урегулированию на Украине мирным путем, но обладает достаточными возможностями для продолжения специальной военной операции.
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