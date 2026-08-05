СМИ: в Вене прошла встреча бывших высокопоставленных чиновников по Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ В июле в Вене прошла встреча бывших высокопоставленных чиновников из Великобритании, Франции, Германии и России для обсуждения потенциальных условий мирных переговоров по Украине.

Среди участников встречи были бывший советник по национальной безопасности Великобритании Тим Бэрроу, бывший статс-секретарь МИД ФРГ и экс-посол ЕС в России Маркус Эдерер, а также бывший высокопоставленный дипломат ЕС и Франции Пьер Вимон.

МИД Германии заявил, что не был в курсе проведения встречи и она не проводилась от имени ведомства или в координации с ним.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Бывшие высокопоставленные чиновники из Великобритании, Франции, Германии и России в июле провели встречу в Вене якобы для обсуждения потенциальных условий для переговоров по урегулированию на Украине, утверждает агентство Бывшие высокопоставленные чиновники из Великобритании, Франции, Германии и России в июле провели встречу в Вене якобы для обсуждения потенциальных условий для переговоров по урегулированию на Украине, утверждает агентство Блумберг , ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

"В прошлом месяце в Вене состоялась встреча бывших высокопоставленных чиновников из Великобритании , Франции, Германии и России для изучения потенциальных условий для мирных переговоров (по Украине - ред.)", - говорится в сообщении агентства.

Как отмечает агентство, среди участников были бывший советник по национальной безопасности Великобритании Тим Бэрроу, бывший статс-секретарь МИД ФРГ и экс-посол ЕС в России Маркус Эдерер, а также бывший высокопоставленный дипломат ЕС и Франции Пьер Вимон. При этом источники отказались сообщить, кто из бывших российских чиновников присутствовал на встрече.

По данным Блумберг, Бэрроу и МИД Франции не стали комментировать данную информацию. МИД Германии, в свою очередь, заявил, что был "не в курсе проведения упомянутых обсуждений". Там добавили, что встреча не проводилась от имени ведомства или в координации с ним.

В конце июня президент РФ Владимир Путин заявлял, что Москва ожидает продолжения диалога с США по Украине после завершения горячей фазы на иранском треке. Россия, как добавил глава государства, готова продолжить переговоры и обсуждение всех деталей и тем, поднятых в Анкоридже в августе 2025 года.