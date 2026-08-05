В Улан-Удэ семьсот частных домов остались без воды из-за аварии

Краткий пересказ от РИА ИИ В микрорайонах Аршан и Лысая Гора в Улан-Удэ произошла авария, из-за которой 700 частных домов, 76 многоэтажек и три социальных объекта остались без воды.

«Водоканал» организовал временное отключение водоснабжения для устранения утечки на пожарном гидранте и подвоз воды для жителей.

УЛАН-УДЭ, 5 авг - РИА Новости. Семьсот частных домов, 76 многоэтажек, три социальных объекта остались без воды из-за аварии в микрорайонах Аршан и Лысая Гора в Улан-Удэ, специалисты работают над ее устранением, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Водоканала".

По словам представителя "Водоканала", в ходе работ по дренированию водовода на одной из улиц была обнаружена утечка на пожарном гидранте.

"В связи с необходимостью устранения повреждения организовано временное отключение водоснабжения. Под отключение попали: жители микрорайонов Аршан и Лысая гора; 3 социально значимых объекта, 72 многоквартирных дома (2‑этажные), 2 МКД (5‑этажные), 2 МКД (4‑этажные), 700 индивидуальных жилых домов", - рассказала собеседница агентства.