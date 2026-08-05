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В Улан-Удэ семьсот частных домов остались без воды из-за аварии - РИА Новости, 05.08.2026
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11:25 05.08.2026 (обновлено: 11:30 05.08.2026)
В Улан-Удэ семьсот частных домов остались без воды из-за аварии

В Улан-Удэ семьсот частных домов и 76 многоэтажек остались без воды из-за аварии

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкКран с водой
Кран с водой - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Кран с водой. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В микрорайонах Аршан и Лысая Гора в Улан-Удэ произошла авария, из-за которой 700 частных домов, 76 многоэтажек и три социальных объекта остались без воды.
  • «Водоканал» организовал временное отключение водоснабжения для устранения утечки на пожарном гидранте и подвоз воды для жителей.
УЛАН-УДЭ, 5 авг - РИА Новости. Семьсот частных домов, 76 многоэтажек, три социальных объекта остались без воды из-за аварии в микрорайонах Аршан и Лысая Гора в Улан-Удэ, специалисты работают над ее устранением, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Водоканала".
По словам представителя "Водоканала", в ходе работ по дренированию водовода на одной из улиц была обнаружена утечка на пожарном гидранте.
"В связи с необходимостью устранения повреждения организовано временное отключение водоснабжения. Под отключение попали: жители микрорайонов Аршан и Лысая гора; 3 социально значимых объекта, 72 многоквартирных дома (2‑этажные), 2 МКД (5‑этажные), 2 МКД (4‑этажные), 700 индивидуальных жилых домов", - рассказала собеседница агентства.
Она отметила, что неисправность устраняется, для жителей организован подвоз воды.
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