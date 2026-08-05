Краткий пересказ от РИА ИИ
- Страны НАТО прекратили морские перевозки военных грузов в одесские порты из-за ежедневных ударов ВС России, сообщили в пророссийском подполье.
- При этом переориентация на железнодорожный маршрут обходится дорого, и грузы застревают на границе.
- Как отмечается, логистика не справляется из-за необходимости перегружать поставки на платформы и вагоны другого стандарта.
ДОНЕЦК, 5 авг — РИА Новости. Страны НАТО прекратили поставки вооружений и грузов двойного назначения в порты Одесского региона из-за ежедневных ударов российских войск, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
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"В местах перехода границы Польши и Румынии скапливается множество грузов, которые железнодорожная логистика просто не успевает пропускать в объемах, которые ранее обеспечивали морские перевозки", — сказал он.
По его словам, такой маршрут более дорог и менее удобен, поскольку Украина, в отличие от Восточной Европы, использует железнодорожную колею советского стандарта. Поэтому поставки приходится перегружать с одних платформ и вагонов на другие.
С середины июля армия каждый день бьет по украинским судам и портовым хранилищам, используемым в интересах ВСУ. Как пояснял посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, киевский режим использует морской путь как круглосуточный канал доставки вооружений. По его словам, за три года через одесские порты прошло около восьми тысяч судов с военными грузами, что объясняет удары по этим целям.
В Минобороны не раз подчеркивали, что инфраструктуру поражают для снижения военно-экономического потенциала противника. При этом бойцы применяют ударные БПЛА и высокоточное оружие большой дальности, способное уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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