"В местах перехода границы Польши и Румынии скапливается множество грузов, которые железнодорожная логистика просто не успевает пропускать в объемах, которые ранее обеспечивали морские перевозки", — сказал он.

С середины июля армия каждый день бьет по украинским судам и портовым хранилищам, используемым в интересах ВСУ. Как пояснял посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, киевский режим использует морской путь как круглосуточный канал доставки вооружений. По его словам, за три года через одесские порты прошло около восьми тысяч судов с военными грузами, что объясняет удары по этим целям.