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Генсек НАТО обсудил с союзниками поставки Киеву средств ПВО - РИА Новости, 05.08.2026
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21:35 05.08.2026
Генсек НАТО обсудил с союзниками поставки Киеву средств ПВО

Рютте заявил, что обсуждает с союзниками поставки Киеву средств ПВО

© AP Photo / Virginia MayoГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рютте обсуждает с союзниками по блоку дальнейшие поставки Украине средств противовоздушной обороны.
  • Обсуждение поставок средств ПВО происходит на фоне продолжающихся дискуссий о дальнейшей военной поддержке Киева со стороны западных стран.
БРЮССЕЛЬ, 5 авг - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что обсуждает с союзниками по блоку дальнейшие поставки Украине средств противовоздушной обороны.
"Я обсуждаю с союзниками, как продолжить поставки Украине необходимых средств ПВО", - написал Рютте в сети X после телефонного разговора с Владимиром Зеленским.
Заявление главы НАТО прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий вокруг дальнейшей военной поддержки Киева со стороны западных стран.
Ранее президент США Дональд Трамп в ходе встречи в Овальном кабинете отказал Зеленскому в предоставлении Киеву дополнительных ракет-перехватчиков для систем Patriot. По информации СМИ, президент объяснил свое решение нехваткой ракет в самих США и их расходованием в ходе боевых действий на Ближнем Востоке.
Ранее американский лидер также заявлял, что пока "не уверен", предоставят ли Штаты Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков Patriot. Заявление прозвучало всего через два дня после встречи в Белом доме, по итогам которой Зеленский утверждал, что американский лидер якобы уже согласился на передачу технологий Киеву.
Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений Украине не способны изменить ход конфликта, однако ведут к его затягиванию и препятствуют достижению политико-дипломатического урегулирования.
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