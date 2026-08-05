Генсек НАТО обсудил с союзниками поставки Киеву средств ПВО

Краткий пересказ от РИА ИИ Рютте обсуждает с союзниками по блоку дальнейшие поставки Украине средств противовоздушной обороны.

Обсуждение поставок средств ПВО происходит на фоне продолжающихся дискуссий о дальнейшей военной поддержке Киева со стороны западных стран.

БРЮССЕЛЬ, 5 авг - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что обсуждает с союзниками по блоку дальнейшие поставки Украине средств противовоздушной обороны.

Заявление главы НАТО прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий вокруг дальнейшей военной поддержки Киева со стороны западных стран.

Ранее президент США Дональд Трамп в ходе встречи в Овальном кабинете отказал Зеленскому в предоставлении Киеву дополнительных ракет-перехватчиков для систем Patriot. По информации СМИ, президент объяснил свое решение нехваткой ракет в самих США и их расходованием в ходе боевых действий на Ближнем Востоке.

Ранее американский лидер также заявлял, что пока "не уверен", предоставят ли Штаты Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков Patriot. Заявление прозвучало всего через два дня после встречи в Белом доме, по итогам которой Зеленский утверждал, что американский лидер якобы уже согласился на передачу технологий Киеву.