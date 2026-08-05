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"Это ад". В США ужаснулись происходящему на Украине - РИА Новости, 05.08.2026
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20:43 05.08.2026
"Это ад". В США ужаснулись происходящему на Украине

Политолог Никсон назвал жизнь на Украине адом, так как она контролируется НАТО

© AP Photo / Dan BashakovПожарные на месте удара в Киеве
Пожарные на месте удара в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© AP Photo / Dan Bashakov
Пожарные на месте удара в Киеве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гарланд Никсон заявил, что недавние события на Украине иллюстрируют последствия курса на тесное сближение с НАТО.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Последние события на Украине, включая ситуацию с морскими портами и массированные удары по военным целям в Киеве, ярко иллюстрируют, к чему приводит курс на тесное сближение с НАТО, заявил американский политолог Гарланд Никсон.
"Украина утратила возможность использовать морские порты, Киев — "игольница" для российских ракет, а их мужчин похищают и отправляют на верную смерть на передовую. Жизнь в государстве, контролируемом НАТО, — это ад", — написал он в соцсети X.
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В среду Минобороны сообщило, что российские войска ночью нанесли массированный удар по центрам хранения военных грузов в Киеве и области. Также ВС России постоянно поражают водный транспорт, перевозящий военные грузы, и связанные с ВСУ объекты в украинских портах.
На этом фоне Владимир Зеленский подтверждал, что Киев утратил возможность использовать морские порты.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаВладимир ЗеленскийНАТОВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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