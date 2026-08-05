"Это ад". В США ужаснулись происходящему на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ Гарланд Никсон заявил, что недавние события на Украине иллюстрируют последствия курса на тесное сближение с НАТО.

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Последние события на Украине, включая ситуацию с морскими портами и массированные удары по военным целям в Киеве, ярко иллюстрируют, к чему приводит курс на тесное сближение с НАТО, заявил американский политолог Гарланд Никсон.

"Украина утратила возможность использовать морские порты, Киев — "игольница" для российских ракет, а их мужчин похищают и отправляют на верную смерть на передовую. Жизнь в государстве, контролируемом НАТО , — это ад", — написал он в соцсети X

В среду Минобороны сообщило, что российские войска ночью нанесли массированный удар по центрам хранения военных грузов в Киеве и области. Также ВС России постоянно поражают водный транспорт, перевозящий военные грузы, и связанные с ВСУ объекты в украинских портах.