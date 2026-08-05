Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Украине началась массовая охота на сотрудников военкоматов, сообщили в российских силовых структурах.
- Как отмечается, им поступают угрозы, а их родственники подвергаются физическому воздействию.
- Поэтому они пытаются перевестись в другие тыловые подразделения, рассказали силовики.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. На Украине началась массовая охота на сотрудников военкоматов, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Многие сотрудники ТЦК пытаются перевестись в другие тыловые подразделения из-за постоянных угроз, поступающих в их адрес, часть из них реализуется. А также угрозам и физическому воздействию подвергаются родственники "людоловов", — рассказали там.
"Дошли до точки". Зеленский приблизился к взрывоопасной ситуации
3 августа, 08:00
Собеседник агентства напомнил, что Владимир Зеленский накануне уравнял в правах бывших заключенных, которые проходят службу в ВСУ, и остальных военных. Это, по его словам, может быть связано с ходатайством руководства военкоматов о назначении заключенных на должности своих сотрудников.
ТЦК входят в состав Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Они подчиняются региональному оперативному командованию и Министерству обороны страны.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов приводят к скандалам и вызывают протесты.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации на Украине. На этих записях людей увозят в микроавтобусах, нередко избивая и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
В Одессе мужчина открыл огонь по сотрудникам ТЦК
2 августа, 21:24