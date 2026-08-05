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В Раде поддержали запрет на российскую музыку в кафе и магазинах - РИА Новости, 05.08.2026
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19:22 05.08.2026
В Раде поддержали запрет на российскую музыку в кафе и магазинах

В Раде поддержали проект о штрафах за на российскую музыку в кафе и магазинах

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкЗдание Верховной Рады Украины в Киеве
Здание Верховной Рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Здание Верховной Рады Украины в Киеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Комитет Верховной рады Украины поддержал законопроект, который устанавливает запрет на российскую музыку в кафе и магазинах.
  • За использование российской музыки заведениям будут грозить штрафы: от 8,5 тысячи гривен за первое нарушение и до 170 тысяч гривен за повторные.
  • Комитет также поддержал законопроект, который обязует чиновников и работников сферы образования использовать украинский язык при выполнении служебных обязанностей.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Комитет Верховной рады Украины поддержал законопроект, устанавливающий запрет на российскую музыку в кафе и магазинах, который предусматривает штраф для заведений до 3,8 тысячи долларов за ее использование, сообщили в украинском парламенте.
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"Комитет гуманитарной политики поддержал (принятие - ред.) за основу законопроекта № 15430, который устанавливает запрет на звучание вражеского музыкального контента в сфере обслуживания и вводит штрафы за нарушение - от 8,5 тысячи гривен (190 долларов - ред.) за первое нарушение и до 170 тысяч гривен (3,8 тысячи долларов - ред.) за повторные", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского парламента.

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В пояснительной записке к проекту уточняется, что на Украине уже есть запрет на публичное исполнение российской музыки. Новыми нормами планируется ввести "механизм контроля и ответственности субъектов хозяйствования" за использование такой музыки в сфере обслуживания.
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"На практике к нарушителям применяется статья 155 кодекса Украины про административные правонарушения, что предусматривает штраф от 17 до 170 гривен (от 0,38 до 3,8 доллара - ред.). Это взыскание носит символический характер и не выполняет ни предупредительной, ни карательной функции", - говорится в пояснительной записке.
В Раде добавили, что комитет поддержал еще один законопроект. Он расширяет список лиц, для которых использование украинского языка будет обязательным при выполнении служебных обязанностей. Речь идет о чиновниках и работниках сферы образования.
После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает использование украинского во всех сферах жизни.
В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки.
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