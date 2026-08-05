В Раде поддержали запрет на российскую музыку в кафе и магазинах

Краткий пересказ от РИА ИИ Комитет Верховной рады Украины поддержал законопроект, который устанавливает запрет на российскую музыку в кафе и магазинах.

За использование российской музыки заведениям будут грозить штрафы: от 8,5 тысячи гривен за первое нарушение и до 170 тысяч гривен за повторные.

Комитет также поддержал законопроект, который обязует чиновников и работников сферы образования использовать украинский язык при выполнении служебных обязанностей.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Комитет Верховной рады Украины поддержал законопроект, устанавливающий запрет на российскую музыку в кафе и магазинах, который предусматривает штраф для заведений до 3,8 тысячи долларов за ее использование, сообщили в украинском парламенте.

« "Комитет гуманитарной политики поддержал (принятие - ред.) за основу законопроекта № 15430, который устанавливает запрет на звучание вражеского музыкального контента в сфере обслуживания и вводит штрафы за нарушение - от 8,5 тысячи гривен (190 долларов - ред.) за первое нарушение и до 170 тысяч гривен (3,8 тысячи долларов - ред.) за повторные", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского парламента.

В пояснительной записке к проекту уточняется, что на Украине уже есть запрет на публичное исполнение российской музыки. Новыми нормами планируется ввести "механизм контроля и ответственности субъектов хозяйствования" за использование такой музыки в сфере обслуживания.

« "На практике к нарушителям применяется статья 155 кодекса Украины про административные правонарушения, что предусматривает штраф от 17 до 170 гривен (от 0,38 до 3,8 доллара - ред.). Это взыскание носит символический характер и не выполняет ни предупредительной, ни карательной функции", - говорится в пояснительной записке.

В Раде добавили, что комитет поддержал еще один законопроект. Он расширяет список лиц, для которых использование украинского языка будет обязательным при выполнении служебных обязанностей. Речь идет о чиновниках и работниках сферы образования.

После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией , в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает использование украинского во всех сферах жизни.