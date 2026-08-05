Рейтинг@Mail.ru
В США рассказали о серьезном скандале в Италии из-за Киева - РИА Новости, 05.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:10 05.08.2026 (обновлено: 23:41 05.08.2026)
В США рассказали о серьезном скандале в Италии из-за Киева

Politico: тема Украины вносит раскол между левыми и правыми в Италии

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВид на собор Святого Петра в Ватикане с одной из улиц в Риме
Вид на собор Святого Петра в Ватикане с одной из улиц в Риме - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Вид на собор Святого Петра в Ватикане с одной из улиц в Риме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Разногласия в вопросе накачивания Украины оружием вносят раскол между левыми и правыми в Италии в преддверии парламентских выборов, намеченных на 2027 год, сообщает Politico.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Разногласия по вопросу накачивания Украины оружием вносят раскол между левыми и правыми в Италии в преддверии парламентских выборов, намеченных на 2027 год, сообщает Politico.
"Джузеппе Конте, возглавляющий левое "Движение пяти звезд", на этой неделе спровоцировал политический скандал, усомнившись в целесообразности дальнейшей военной помощи Украине в случае победы левоцентристской коалиции. Комментарии Конте обнажили глубокие внутренние противоречия в левом лагере по украинскому вопросу накануне всеобщих выборов", — говорится в публикации.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
Решение фон дер Ляйен после удара возмездия ВС России вызвало гнев в Сети
Вчера, 15:20
По данным издания, политик отметил, что его партия изначально поддерживала выделение военной помощи Киеву, однако теперь намерена воздерживаться во время голосования за новые поставки и настаивать на переходе к переговорному процессу.
Согласно опросу Politico, "Движение пяти звезд" и левоцентристская Демократическая партия идут вровень с правоцентристским блоком премьер-министра Джорджи Мелони, а итальянская общественность проявляет слабый интерес к поддержке Украины.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Момент удара по военным целям в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
"Около 120 ракет". В США сделали тревожное заявление о России
Вчера, 17:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевИталияДжузеппе КонтеДжорджа МелониНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала