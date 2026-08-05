Вид на собор Святого Петра в Ватикане с одной из улиц в Риме. Архивное фото

Вид на собор Святого Петра в Ватикане с одной из улиц в Риме

В США рассказали о серьезном скандале в Италии из-за Киева

Краткий пересказ от РИА ИИ Разногласия в вопросе накачивания Украины оружием вносят раскол между левыми и правыми в Италии в преддверии парламентских выборов, намеченных на 2027 год, сообщает Politico.

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Разногласия по вопросу накачивания Украины оружием вносят раскол между левыми и правыми в Италии в преддверии парламентских выборов, намеченных на 2027 год, сообщает Politico.

Джузеппе Конте , возглавляющий левое "Движение пяти звезд", на этой неделе спровоцировал политический скандал, усомнившись в целесообразности дальнейшей военной помощи Украине в случае победы левоцентристской коалиции. Комментарии Конте обнажили глубокие внутренние противоречия в левом лагере по украинскому вопросу накануне всеобщих выборов", — говорится в публикации.

По данным издания, политик отметил, что его партия изначально поддерживала выделение военной помощи Киеву, однако теперь намерена воздерживаться во время голосования за новые поставки и настаивать на переходе к переговорному процессу.

Согласно опросу Politico, "Движение пяти звезд" и левоцентристская Демократическая партия идут вровень с правоцентристским блоком премьер-министра Джорджи Мелони, а итальянская общественность проявляет слабый интерес к поддержке Украины.