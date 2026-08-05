Киев пытается создать угрозу техногенной катастрофы, заявил Небензя

ООН, 5 авг - РИА Новости. Террор Украины против Запорожской атомной электростанции говорит о стремлении Киева дезорганизовать управление станцией и создать угрозу техногенной катастрофы, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Не прекращается террор и против персонала ЗАЭС. Убийство в июле специалистов, отвечавших за обеспечение ядерной и радиационной безопасности, а также непрекращающиеся удары по территории станции свидетельствуют о стремлении Киева дезорганизовать управление и создать угрозу масштабной техногенной катастрофы ", - сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.