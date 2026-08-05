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Киев пытается создать угрозу техногенной катастрофы, заявил Небензя - РИА Новости, 05.08.2026
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18:13 05.08.2026 (обновлено: 18:27 05.08.2026)
Киев пытается создать угрозу техногенной катастрофы, заявил Небензя

Небензя: Киев атаками на ЗАЭС пытается создать угрозу техногенной катастрофы

© AP Photo / Seth WenigПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© AP Photo / Seth Wenig
Постпред России при ООН Василий Небензя . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Украина совершает акты террора против Запорожской атомной электростанции.
  • Небензя указал на убийство специалистов и удары по территории ЗАЭС как на доказательства стремления Киева дезорганизовать управление станцией и создать угрозу техногенной катастрофы.
ООН, 5 авг - РИА Новости. Террор Украины против Запорожской атомной электростанции говорит о стремлении Киева дезорганизовать управление станцией и создать угрозу техногенной катастрофы, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Не прекращается террор и против персонала ЗАЭС. Убийство в июле специалистов, отвечавших за обеспечение ядерной и радиационной безопасности, а также непрекращающиеся удары по территории станции свидетельствуют о стремлении Киева дезорганизовать управление и создать угрозу масштабной техногенной катастрофы ", - сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.
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