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Писториус выступил с неожиданным признанием о гаубицах для Киева - РИА Новости, 05.08.2026
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Писториус выступил с неожиданным признанием о гаубицах для Киева

Писториус: Германия уже два года поставляет Украине новые гаубицы

© AP Photo / Markus SchreiberМинистр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Министр обороны Германии Борис Писториус. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Берлин уже два года поставляет Киеву колесную самоходную артиллерийскую установку RCH-155, заявил Борис Писториус.
  • Министр обороны ФРГ заявил, что эта гаубица пользуется большой популярностью на Украине, хотя официально факт боевого применения не подтверждался.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Министр обороны ФРГ Борис Писториус проговорился о том, что Берлин уже два года поставляет Киеву колесную самоходную артиллерийскую установку RCH-155. Об этом пишет Bild.
"Там, где вы сейчас стоите, дамы и господа, два года назад, если я не ошибаюсь, стояла первая самоходная гаубица, отправленная на Украину", — сказал он во время визита на завод KNDS в Касселе.
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Издание отмечает, что до сих пор официально никто не подтверждал, что эту ультрасовременная система вооружений действительно поставляли на Украину. Факт боевого применения гаубицы также официально не подтверждался.
Тем не менее, Писториус заявил, что эта гаубица пользуется большой популярностью на Украине.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат боеприпасы для Киева, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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