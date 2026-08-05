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Эксперт объяснил, зачем Украина ударила по иранскому судну - РИА Новости, 05.08.2026
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14:49 05.08.2026
Эксперт объяснил, зачем Украина ударила по иранскому судну

Лямин: Киев хотел выпросить ресурсы у США, ударив по иранскому судну

© РИА НовостиКупол Верховной рады Украины
Купол Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости
Купол Верховной рады Украины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украина совершила военное нападение на иранское торговое судно в Каспийском море 25 июля, в результате атаки один моряк погиб, еще один получил ранения.
  • Старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин высказал мнение, что Украина могла атаковать иранское судно в надежде получить дополнительные средства защиты от баллистических ракет у США.
  • Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран примет все меры, чтобы Киев ответил за атаку на иранское судно.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Украина ударила по иранскому торговому судну в Каспийском море в надежде получить дополнительные средства защиты от баллистических ракет у США, высказал мнение в беседе с РИА Новости старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин.
Как сообщил ранее МИД Ирана, Украина 25 июля совершила военное нападение на иранское торговое судно. В результате атаки один моряк погиб, еще один получил ранения.
"Возможно даже в Киеве надеялись, что если пообещать новые удары по иранским торговым судам, то под предлогом необходимости защиты от неизбежных ответных иранских ракетных ударов, они смогут получить дополнительные средства защиты от баллистических ракет, которые так усиленно выпрашивают у США", - сказал эксперт.
Лямин полагает, что Украина хотела показать США "свою важность" и против Ирана, так как украинский дрон-камикадзе ударил по иранскому судну практически перед самым визитом президента Украины Владимира Зеленского в США.
Представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи в понедельник заявил, что Иран располагает сведениями, что Украина намеренно атаковала иранское судно в Каспийском море, и добавил, что Тегеран примет все меры, чтобы Киев ответил за содеянное.
Киев - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
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