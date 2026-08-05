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Российский боец пять месяцев удерживал позицию в ДНР - РИА Новости, 05.08.2026
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14:34 05.08.2026
Российский боец пять месяцев удерживал позицию в ДНР

Российский боец 5 месяцев удерживал позицию и отражал атаки ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне проведения СВО
Военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащий с позывным Гуль около пяти месяцев удерживал позицию в ДНР, несмотря на ранение.
  • Боец самостоятельно отбивал атаки противника и переживал удары беспилотников, а снабжение осуществлялось с помощью дронов.
  • После эвакуации военнослужащий был представлен к государственной награде и отправился в отпуск.
ДОНЕЦК, 5 авг — РИА Новости. Военнослужащий с позывным Гуль около пяти месяцев удерживал позицию в ДНР, несмотря на ранение, отражая атаки украинских подразделений и удары беспилотников, рассказал РИА Новости начальник штаба мотострелкового батальона 110-й бригады 51-й общевойсковой гвардейской армии группировки войск "Центр" Тимофей Скляров.
По словам офицера, боец находился на позиции один и продолжал выполнять боевую задачу даже после получения ранения.
"Он около пяти месяцев находился на позиции один. Несмотря на ранение, самостоятельно отбил несколько атак противника, пережил удары беспилотников и продолжал удерживать рубеж", — рассказал Скляров.
Он отметил, что из-за постоянного огневого воздействия подойти к военнослужащему было невозможно.
"Ему сбрасывали продукты, батареи и другие необходимые вещи с помощью беспилотников, поскольку добраться до позиции было невозможно. Когда наши подразделения смогли подойти ближе, его эвакуировали", — сообщил начальник штаба.
По словам Склярова, после эвакуации военнослужащий был представлен к государственной награде и отправился в отпуск.
"Он не любит рассказывать о себе, очень скромный человек. Я специально привозил его к молодому пополнению, чтобы он рассказал свою историю. Это хороший пример стойкости и выполнения воинского долга", — добавил офицер.
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