Российский боец пять месяцев удерживал позицию в ДНР

Краткий пересказ от РИА ИИ Военнослужащий с позывным Гуль около пяти месяцев удерживал позицию в ДНР, несмотря на ранение.

Боец самостоятельно отбивал атаки противника и переживал удары беспилотников, а снабжение осуществлялось с помощью дронов.

После эвакуации военнослужащий был представлен к государственной награде и отправился в отпуск.

ДОНЕЦК, 5 авг — РИА Новости. Военнослужащий с позывным Гуль около пяти месяцев удерживал позицию в ДНР, несмотря на ранение, отражая атаки украинских подразделений и удары беспилотников, рассказал РИА Новости начальник штаба мотострелкового батальона 110-й бригады 51-й общевойсковой гвардейской армии группировки войск "Центр" Тимофей Скляров.

По словам офицера, боец находился на позиции один и продолжал выполнять боевую задачу даже после получения ранения.

"Он около пяти месяцев находился на позиции один. Несмотря на ранение, самостоятельно отбил несколько атак противника, пережил удары беспилотников и продолжал удерживать рубеж", — рассказал Скляров.

Он отметил, что из-за постоянного огневого воздействия подойти к военнослужащему было невозможно.

"Ему сбрасывали продукты, батареи и другие необходимые вещи с помощью беспилотников, поскольку добраться до позиции было невозможно. Когда наши подразделения смогли подойти ближе, его эвакуировали", — сообщил начальник штаба.

По словам Склярова, после эвакуации военнослужащий был представлен к государственной награде и отправился в отпуск.