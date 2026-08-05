"Они разочарованы". В Финляндии рассказали о неприятном сюрпризе для Киева

Краткий пересказ от РИА ИИ Профессор Каталина Миклошши заявила, что перемены в венгерской власти не приблизили Украину к вступлению в Евросоюз.

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр использует вопрос вступления Киева в ЕС для усиления своих политических позиций и требует от Украины обеспечить права венгерского национального меньшинства в Закарпатье.

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Перемены в венгерской власти не приблизили Украину к вступлению в Евросоюз, заявила профессор Хельсинкского университета Каталина Миклошши в интервью Yle.

Она утверждает, что новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр использует вопрос вступления Киева в ЕС для усиления собственных политических позиций и требует от Банковой обеспечить права венгерского национального меньшинства в Закарпатье.

"Он никогда бы не выиграл выборы без голосов консервативно настроенных и националистически настроенных венгров. Для них важна судьба венгров, живущих за пределами Венгрии, и Мадьяр не хочет, чтобы они были разочарованы", — сказала профессор.

Миклошши добавила, что многие государства-члены ЕС не поддерживают ускоренное вступление Украины в ЕС, однако не высказывают свою позицию публично.

В начале июня Мадьяр заявлял, что Будапешт после соглашения с Киевом по возвращению прав закарпатских венгров не будет препятствовать началу переговоров о вступлении Украины в ЕС. При этом Венгрия по-прежнему против ускоренного вступления какой-либо страны, включая Украины, в ЕС и придерживается подхода, "основанного на заслугах".