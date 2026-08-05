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"Они разочарованы". В Финляндии рассказали о неприятном сюрпризе для Киева - РИА Новости, 05.08.2026
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12:59 05.08.2026 (обновлено: 15:03 05.08.2026)
"Они разочарованы". В Финляндии рассказали о неприятном сюрпризе для Киева

Yle: смена власти в Венгрии не помогла Украине со вступлением в ЕС

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Каталина Миклошши заявила, что перемены в венгерской власти не приблизили Украину к вступлению в Евросоюз.
  • Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр использует вопрос вступления Киева в ЕС для усиления своих политических позиций и требует от Украины обеспечить права венгерского национального меньшинства в Закарпатье.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Перемены в венгерской власти не приблизили Украину к вступлению в Евросоюз, заявила профессор Хельсинкского университета Каталина Миклошши в интервью Yle.
Она утверждает, что новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр использует вопрос вступления Киева в ЕС для усиления собственных политических позиций и требует от Банковой обеспечить права венгерского национального меньшинства в Закарпатье.
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"Он никогда бы не выиграл выборы без голосов консервативно настроенных и националистически настроенных венгров. Для них важна судьба венгров, живущих за пределами Венгрии, и Мадьяр не хочет, чтобы они были разочарованы", — сказала профессор.
Миклошши добавила, что многие государства-члены ЕС не поддерживают ускоренное вступление Украины в ЕС, однако не высказывают свою позицию публично.
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В начале июня Мадьяр заявлял, что Будапешт после соглашения с Киевом по возвращению прав закарпатских венгров не будет препятствовать началу переговоров о вступлении Украины в ЕС. При этом Венгрия по-прежнему против ускоренного вступления какой-либо страны, включая Украины, в ЕС и придерживается подхода, "основанного на заслугах".
На прошлой неделе газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Будапешт заблокировала второй и третий переговорные кластеры по вступлению Украины в Евросоюз.
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