В девяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В девяти областях Украины объявлена воздушная тревога.
- Сигнал воздушной тревоги звучит в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Черниговской и Одесской областях.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в девяти областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным онлайн-карты, на данный момент сигнал воздушной тревоги звучит в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Черниговской и Одесской областях.
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