Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские воздушные силы не смогли перехватить ни одной ракеты в ходе российского массированного удара, пишет Telegram-канал "Политика страны".
- Российская армия нанесла массированный удар по центрам хранения военных грузов и дронов в Киеве, применяя высокоточное оружие и дроны.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Украинские воздушные силы не смогли перехватить ни одной ракеты в ходе российского массированного удара, пишет Telegram-канал "Политика страны".
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"Ни одну из <...> ракет, выпущенных Россией этой ночью, сбить не удалось", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский 1 августа упрекнул Запад в отсутствии поставок ракет для систем Patriot, несмотря на их наличие на складах. По его словам, США и европейские страны знают, какие боеприпасы необходимы Украине, но для их передачи "требуется политическое решение".
В среду в Минобороны сообщили, что российская армия ночью нанесла массированный удар по центрам хранения военных грузов и дронов в Киеве. В отличие от ВСУ, российские войска поражают исключительно военную инфраструктуру и предприятия ВПК противника. При нанесении ударов бойцы применяют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.