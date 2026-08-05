Рейтинг@Mail.ru
На Украине сделали тревожное заявление после массированного удара по Киеву - РИА Новости, 05.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:20 05.08.2026 (обновлено: 16:05 05.08.2026)
На Украине сделали тревожное заявление после массированного удара по Киеву

ВС Украины ночью не смогли перехватить ни одной российской ракеты

© REUTERS / Thomas PeterПоврежденный логистический центр в Киевской области. 5 августа 2026 года
Поврежденный логистический центр в Киевской области. 5 августа 2026 года - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© REUTERS / Thomas Peter
Поврежденный логистический центр в Киевской области. 5 августа 2026 года
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские воздушные силы не смогли перехватить ни одной ракеты в ходе российского массированного удара, пишет Telegram-канал "Политика страны".
  • Российская армия нанесла массированный удар по центрам хранения военных грузов и дронов в Киеве, применяя высокоточное оружие и дроны.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Украинские воздушные силы не смогли перехватить ни одной ракеты в ходе российского массированного удара, пишет Telegram-канал "Политика страны".
«
"Ни одну из <...> ракет, выпущенных Россией этой ночью, сбить не удалось", — говорится в публикации.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
СМИ раскрыли, как Маск унизил Зеленского во время его визита в США
31 июля, 16:53
Владимир Зеленский 1 августа упрекнул Запад в отсутствии поставок ракет для систем Patriot, несмотря на их наличие на складах. По его словам, США и европейские страны знают, какие боеприпасы необходимы Украине, но для их передачи "требуется политическое решение".
В среду в Минобороны сообщили, что российская армия ночью нанесла массированный удар по центрам хранения военных грузов и дронов в Киеве. В отличие от ВСУ, российские войска поражают исключительно военную инфраструктуру и предприятия ВПК противника. При нанесении ударов бойцы применяют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
Президент США Дональд Трамп общается с журналистами в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
"Должен отвергнуть". В США обратились к Трампу из-за выходки Зеленского
31 июля, 11:07
 
В миреКиевУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала