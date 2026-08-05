"Это не поможет". В США раскрыли, на что рассчитывает Зеленский

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дженнифер Кавана из Defense Priorities считает, что возможное появление новой системы ПВО не спасет Украину от российских ракетных атак.
- Кавана отмечает, что Украина в преддверии зимы оказалась в тупиковой ситуации из-за нехватки личного состава и ракет для Patriot.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Возможное появление новой системы ПВО не спасет Украину от российских ракетных атак, заявила директор направления военного анализа исследовательского центра Defense Priorities Дженнифер Кавана в эфире YouTube-канала.
"Получение лицензии на Patriot не помогло бы Украине. <…> На то, чтобы все это запустить, понадобится лет пять. <…> Сейчас у них есть собственная система ПВО (проект Freya. — Прим. ред.). <…> Они надеются, что она будет готова к концу этого года или к началу 2027-го. <…> Это кажется мне очень нереалистичным. <…> Для работы эту систему нужно сопрячь со множеством зарубежных технологий, но заставить все эти компоненты взаимодействовать друг с другом будет довольно трудно. Так что, думаю, до ее появления остается как минимум год, а возможно, и больше", — сказала она.
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По мнению аналитика, Украина в преддверии зимы оказалась в тупиковой ситуации.
"Неважно, кто у вас руководит вооруженными силами, нехватка личного состава все равно будет, и это не изменится. Она только усилится. Неважно, кого вы назначите премьер-министром. Вам все равно предстоит зима, в которой у вас практически не будет ракет для Patriot, а Россия удвоила производство баллистических ракет. Это структурные факторы, которые вы не можете изменить", — пояснила Кавана.
Как отмечало издание Responsible Statecraft, новая система Freya не только не способна решить проблемы украинской ПВО — ее привязка к иностранным технологиям усилит зависимость от Европы и сделает Киев еще менее защищенным в долгосрочной перспективе.
Российские военные при нанесении ударов используют высокоточное оружие и беспилотники, преодолевающие системы ПВО и ПРО противника, и могут уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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