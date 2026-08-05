"Это не поможет". В США раскрыли, на что рассчитывает Зеленский

Краткий пересказ от РИА ИИ Дженнифер Кавана из Defense Priorities считает, что возможное появление новой системы ПВО не спасет Украину от российских ракетных атак.

Кавана отмечает, что Украина в преддверии зимы оказалась в тупиковой ситуации из-за нехватки личного состава и ракет для Patriot.

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Возможное появление новой системы ПВО не спасет Украину от российских ракетных атак, заявила директор направления военного анализа исследовательского центра Defense Priorities Дженнифер Кавана в эфире Возможное появление новой системы ПВО не спасет Украину от российских ракетных атак, заявила директор направления военного анализа исследовательского центра Defense Priorities Дженнифер Кавана в эфире YouTube-канала

"Получение лицензии на Patriot не помогло бы Украине . <…> На то, чтобы все это запустить, понадобится лет пять. <…> Сейчас у них есть собственная система ПВО (проект Freya. — Прим. ред.). <…> Они надеются, что она будет готова к концу этого года или к началу 2027-го. <…> Это кажется мне очень нереалистичным. <…> Для работы эту систему нужно сопрячь со множеством зарубежных технологий, но заставить все эти компоненты взаимодействовать друг с другом будет довольно трудно. Так что, думаю, до ее появления остается как минимум год, а возможно, и больше", — сказала она.

По мнению аналитика, Украина в преддверии зимы оказалась в тупиковой ситуации.

"Неважно, кто у вас руководит вооруженными силами, нехватка личного состава все равно будет, и это не изменится. Она только усилится. Неважно, кого вы назначите премьер-министром. Вам все равно предстоит зима, в которой у вас практически не будет ракет для Patriot, а Россия удвоила производство баллистических ракет. Это структурные факторы, которые вы не можете изменить", — пояснила Кавана.

Как отмечало издание Responsible Statecraft, новая система Freya не только не способна решить проблемы украинской ПВО — ее привязка к иностранным технологиям усилит зависимость от Европы и сделает Киев еще менее защищенным в долгосрочной перспективе.