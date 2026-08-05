"Такого раньше не было". В США ужаснулись новшествам России на СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что ВС России начали атаковать с невиданной ранее силой и ускорили продвижение в Донбассе.

По словам Макговерна, у России нет причин применять ядерное оружие, так как она побеждает и скоро сможет взять под контроль оставшиеся два крупных города в Донбассе (Славянск и Краматорск).

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. ВС России начали атаковать с невиданной ранее силой и ускорили продвижение в Донбассе, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире ВС России начали атаковать с невиданной ранее силой и ускорили продвижение в Донбассе, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала

"Русские начали наносить такие масштабные удары, каких не было раньше. <…> У украинцев нет противовоздушной обороны. Кажется, вчера они выпустили последние две ракеты Patriot. <…> Боже мой, у российских ВВС будет полное господство в воздухе над любой частью Украины . <…> И боеприпасов у них больше, чем они могут использовать в настоящее время", — отметил он.

По словам Макговерна, ВС России ускоряют продвижение в Донбассе

"У России нет никаких причин применять ядерное оружие. Они побеждают. Темпы боевых действий на Украине ускоряются. Осталось освободить всего два крупных города (Славянск и Краматорск. — Прим. ред.). Они продвигаются быстро и смогут взять под контроль эти города", — добавил эксперт.

По данным Минобороны, ВС России за прошедшие сутки взяли под контроль населенный пункт Бакшеевка в Харьковской области. Вместе с тем бойцы продолжили наносить удары по объектам инфраструктуры и логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ, местам производства БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.