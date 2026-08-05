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"Такого раньше не было". В США ужаснулись новшествам России на СВО - РИА Новости, 05.08.2026
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05:38 05.08.2026 (обновлено: 15:52 05.08.2026)
"Такого раньше не было". В США ужаснулись новшествам России на СВО

Аналитик Макговерн: РФ начала наносить такие мощные удары, каких раньше не было

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО
Танк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Танк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что ВС России начали атаковать с невиданной ранее силой и ускорили продвижение в Донбассе.
  • По словам Макговерна, у России нет причин применять ядерное оружие, так как она побеждает и скоро сможет взять под контроль оставшиеся два крупных города в Донбассе (Славянск и Краматорск).
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. ВС России начали атаковать с невиданной ранее силой и ускорили продвижение в Донбассе, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала.
"Русские начали наносить такие масштабные удары, каких не было раньше. <…> У украинцев нет противовоздушной обороны. Кажется, вчера они выпустили последние две ракеты Patriot. <…> Боже мой, у российских ВВС будет полное господство в воздухе над любой частью Украины. <…> И боеприпасов у них больше, чем они могут использовать в настоящее время", — отметил он.
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По словам Макговерна, ВС России ускоряют продвижение в Донбассе.
"У России нет никаких причин применять ядерное оружие. Они побеждают. Темпы боевых действий на Украине ускоряются. Осталось освободить всего два крупных города (Славянск и Краматорск. — Прим. ред.). Они продвигаются быстро и смогут взять под контроль эти города", — добавил эксперт.
По данным Минобороны, ВС России за прошедшие сутки взяли под контроль населенный пункт Бакшеевка в Харьковской области. Вместе с тем бойцы продолжили наносить удары по объектам инфраструктуры и логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ, местам производства БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.
Противник потерял более 1435 военнослужащих, танк, 13 боевых бронированных машин, 12 артиллерийских орудий, три станции РЭБ и две станции радиоэлектронной разведки.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДонбассРэй МакговернЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Вооруженные силы Украины
 
 
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