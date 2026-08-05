Краткий пересказ от РИА ИИ Россия заблокировала черноморские порты Украины, нанеся ущерб ее экономике, заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

По словам Христофору, Россия движется к победе на поле боя и вскоре может взять под контроль Славянск и Краматорск.

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Заблокировав черноморские порты, Россия нанесла огромный ущерб украинской экономике, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире Заблокировав черноморские порты, Россия нанесла огромный ущерб украинской экономике, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала

"То, что сейчас делает Россия , <…> это существенно. Она блокирует Украину , заблокировав Одессу. Это имеет очень-очень много последствий — военных, экономических, социальных. <…> В результате Украина фактически стала страной без выхода к морю. А через порты шло 80 процентов ее внешней торговли. Все происходило без препятствий. Теперь через порты это невозможно. <…> Для них это большая катастрофа. <…> И это огромный, колоссальный удар по экономике в целом", — отметил он.

В то же время Христофору выразил уверенность в скорой победе российской армии.

"Я бы сказал, что Россия практически уже победила на поле боя или как минимум уверенно движется к этой победе. <…> Как только она возьмет Славянск и Краматорск, а я не сомневаюсь, что так и будет, Донбасс на 100 процентов окажется под контролем России. <…> Думаю, по мере продолжения конфликта России будет намного легче достигать своих целей", — добавил журналист.

Как ранее заявил министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий, в порты страны перестали заходить суда. Он подчеркнул, что это решение их владельцев, а не распоряжение киевского режима.

Посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник отметил, что Украина использует морской путь как круглосуточный канал доставки вооружений. Так, за три года через одесские порты прошли около восьми тысяч судов с военными грузами, что объясняет нанесение ударов по этим целям.