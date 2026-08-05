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ВСУ стали отправлять курсантские взводы в Харьковскую область - РИА Новости, 05.08.2026
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04:01 05.08.2026
ВСУ стали отправлять курсантские взводы в Харьковскую область

ВСУ стали отправлять курсантские взводы в Харьковскую область для боевой обкатки

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Командование ВСУ отправляет операторов БПЛА из курсантских взводов в Харьковскую область для приобретения опыта в боевых условиях.
  • Из-за нехватки младшего офицерского состава в ВСУ в Харьковской области командирами взводов назначаются курсанты военных училищ без боевого опыта.
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 авг — РИА Новости. Командование ВСУ стало отправлять операторов БПЛА из курсантских взводов в Харьковскую область для приобретения опыта непосредственно в боевых условиях, рассказал РИА Новости командир одного из подразделений спецназа "Ахмат" с позывным Аид.
Ранее в российских силовых структурах сообщали агентству, что из-за нехватки младшего офицерского состава в ВСУ в Харьковской области командирами взводов назначаются курсанты военных училищ без боевого опыта.
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"Есть такая практика противника — это курсантские взводы, то есть это "птичники" (операторы БПЛА — ред.) обученные, их заводят на харьковскую границу для боевой обкатки, где они проходят боевую обкатку, а дальше их уже отправляют сюда (в Сумскую область — ред.)", — рассказал Аид.
Президент РФ Владимир Путин ранее поручил расширять буферную зону для защиты приграничных регионов России. В июле глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов докладывал, что российские войска продолжают плановое создание зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях.
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