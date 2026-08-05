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"Осталась одна ракета". В Германии заявили о катастрофе в ВСУ - РИА Новости, 05.08.2026
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02:13 05.08.2026 (обновлено: 08:52 05.08.2026)
"Осталась одна ракета". В Германии заявили о катастрофе в ВСУ

BZ: вероятность поставок ракет-перехватчиков на Украину упала почти до нуля

© REUTERS / Gleb GaranichВзрыв в Киеве
Взрыв в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
Взрыв в Киеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У Украины практически не осталось шансов получить ракеты-перехватчики, пишет Berliner Zeitung.
  • Как отмечает издание, Россия усиливает ракетные атаки, а воздушное пространство над Украиной остается открытым, несмотря на призывы Зеленского закрыть его.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. У Украины практически не осталось шансов получить ракеты-перехватчики, пишет Berliner Zeitung.
"Владимир Зеленский звучит все более отчаянно. <…> У Киева осталась всего одна ракета-перехватчик PAC-3 Patriot. <…> И вероятность поставок новых ракет упала почти до нуля. Зеленский вел переговоры с президентом США Дональдом Трампом <…> о получении лицензии на производство ракет. <…> Но менее чем через неделю Трамп отказался от этого. <…> Европа тоже не может помочь — у нее исчерпались резервы", — говорится в публикации.
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Как утверждают авторы статьи, Украина оказалась, по сути, в безвыходной ситуации.
"Россия стремительно усиливает ракетные атаки. <…> Зеленский с первой недели конфликта призывал Запад закрыть воздушное пространство над Украиной, но сбылись его худшие опасения. Воздушное пространство над Украиной открыто. <…> По-видимому, Зеленский столкнулся с проблемой, для которой нет решения", — предполагает издание.
В начале июля Владимир Зеленский на полях саммита НАТО в Анкаре встретился с президентом США Дональдом Трампом. На переговорах глава Белого дома заявил, что Украина может получить лицензию на производство ракет-перехватчиков для Patriot.
Тем не менее позднее американский лидер заявил, что Вашингтон пока не принял решения. По его словам, в этой ситуации нужно быть осторожным, поскольку переданные технологии могут использовать против самих США.
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийСШАДональд ТрампЗРК PatriotВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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