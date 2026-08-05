"Осталась одна ракета". В Германии заявили о катастрофе в ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ У Украины практически не осталось шансов получить ракеты-перехватчики, пишет Berliner Zeitung.

Как отмечает издание, Россия усиливает ракетные атаки, а воздушное пространство над Украиной остается открытым, несмотря на призывы Зеленского закрыть его.

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. У Украины практически не осталось шансов получить ракеты-перехватчики, пишет У Украины практически не осталось шансов получить ракеты-перехватчики, пишет Berliner Zeitung

Владимир Зеленский звучит все более отчаянно. <…> У Киева осталась всего одна ракета-перехватчик PAC-3 Patriot. <…> И вероятность поставок новых ракет упала почти до нуля. Зеленский вел переговоры с президентом США Дональдом Трампом <…> о получении лицензии на производство ракет. <…> Но менее чем через неделю Трамп отказался от этого. <…> Европа тоже не может помочь — у нее исчерпались резервы", — говорится в публикации.

Как утверждают авторы статьи, Украина оказалась, по сути, в безвыходной ситуации.

"Россия стремительно усиливает ракетные атаки. <…> Зеленский с первой недели конфликта призывал Запад закрыть воздушное пространство над Украиной, но сбылись его худшие опасения. Воздушное пространство над Украиной открыто. <…> По-видимому, Зеленский столкнулся с проблемой, для которой нет решения", — предполагает издание.

В начале июля Владимир Зеленский на полях саммита НАТО в Анкаре встретился с президентом США Дональдом Трампом. На переговорах глава Белого дома заявил, что Украина может получить лицензию на производство ракет-перехватчиков для Patriot.