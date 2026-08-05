Рейтинг@Mail.ru
"Отказался от требований". В Австрии заявили о смене позиции Зеленского - РИА Новости, 05.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:01 05.08.2026 (обновлено: 01:04 05.08.2026)
"Отказался от требований". В Австрии заявили о смене позиции Зеленского

Полковник Рейснер: Зеленский уже требует не возврата территорий, а перемирия

© REUTERS / Teresa SuarezВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© REUTERS / Teresa Suarez
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полковник Генштаба ВС Австрии Маркус Рейснер заявил, что Владимир Зеленский требует лишь перемирия, отказавшись от прежних требований о возврате территорий из-за сложной ситуации в стране.
  • По словам полковника, российские войска теснят армию Украины по всему фронту.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В преддверии суровой зимы Владимир Зеленский уже не требует от России возврата территорий, ему нужно лишь перемирие, заявил историк, военный эксперт, полковник Генерального штаба ВС Австрии Маркус Рейснер в интервью немецкому телеканалу N-TV.
"Украина находится в драматической ситуации. <…> Наступит зима, и она будет гораздо суровее для Украины, чем предыдущая: в результате ударов российских войск по украинской инфраструктуре страна уже сейчас не может производить достаточно электроэнергии в период холодов. Именно по этой причине Киев <…> отказался от прежних максимальных требований. Речь уже не идет о возвращении территорий. Зеленский требует лишь перемирия", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
С режимом пора кончать: Украину готовят к земле
1 августа, 08:00
Вместе с тем Рейснер подчеркнул, что российские войска теснят армию Украины по всему фронту.
"Основная тяжесть российских атак по-прежнему приходится на центральный участок фронта. <…> На южном участке Россия приближается к Запорожью. <…> На севере постоянным обстрелам подвергаются Сумы и Харьков", — добавил полковник.
По данным Минобороны, ВС России за прошедшие сутки взяли под контроль населенный пункт Бакшеевка в Харьковской области. Вместе с тем бойцы продолжили наносить удары по объектам инфраструктуры и логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ, местам производства БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.
Противник потерял более 1435 военнослужащих, танк, 13 боевых бронированных машин, 12 артиллерийских орудий, три станции РЭБ и две станции радиоэлектронной разведки.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
Вы побеждаете: Трамп послал ясный сигнал России
3 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныРоссияАвстрия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала