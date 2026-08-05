"Отказался от требований". В Австрии заявили о смене позиции Зеленского

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полковник Генштаба ВС Австрии Маркус Рейснер заявил, что Владимир Зеленский требует лишь перемирия, отказавшись от прежних требований о возврате территорий из-за сложной ситуации в стране.
- По словам полковника, российские войска теснят армию Украины по всему фронту.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В преддверии суровой зимы Владимир Зеленский уже не требует от России возврата территорий, ему нужно лишь перемирие, заявил историк, военный эксперт, полковник Генерального штаба ВС Австрии Маркус Рейснер в интервью немецкому телеканалу N-TV.
"Украина находится в драматической ситуации. <…> Наступит зима, и она будет гораздо суровее для Украины, чем предыдущая: в результате ударов российских войск по украинской инфраструктуре страна уже сейчас не может производить достаточно электроэнергии в период холодов. Именно по этой причине Киев <…> отказался от прежних максимальных требований. Речь уже не идет о возвращении территорий. Зеленский требует лишь перемирия", — отметил он.
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Вместе с тем Рейснер подчеркнул, что российские войска теснят армию Украины по всему фронту.
"Основная тяжесть российских атак по-прежнему приходится на центральный участок фронта. <…> На южном участке Россия приближается к Запорожью. <…> На севере постоянным обстрелам подвергаются Сумы и Харьков", — добавил полковник.
По данным Минобороны, ВС России за прошедшие сутки взяли под контроль населенный пункт Бакшеевка в Харьковской области. Вместе с тем бойцы продолжили наносить удары по объектам инфраструктуры и логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ, местам производства БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.
Противник потерял более 1435 военнослужащих, танк, 13 боевых бронированных машин, 12 артиллерийских орудий, три станции РЭБ и две станции радиоэлектронной разведки.
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