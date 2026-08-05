Краткий пересказ от РИА ИИ
- Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен заявил, что план Североатлантического альянса против России стал катастрофой для Украины.
- По мнению Диесена, стратегия НАТО по усилению ударов по глубинным целям на территории России оказалась неудачной для Украины, так как привела к крупномасштабному удару по Киеву и продолжению морской блокады Украины.
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. План Североатлантического альянса против России стал катастрофой для Украины, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен.
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"Ночью по Киеву был совершен крупномасштабный удар, а морская блокада Украины продолжается. Стратегия НАТО, заключающаяся в усилении ударов по глубинным целям на территории России с целью ослабления ее экономики и того, чтобы российское гражданское общество ощутило на себе тяжесть конфликта, оказалась катастрофическим планом для Украины. Зачем альянс продолжает идти на эскалацию в тот момент, когда у Украины закончились ракеты ПВО?" — написал он в социальной сети X.
В среду в Минобороны сообщили, что российская армия ночью нанесла массированный удар по центрам хранения военных грузов и дронов в Киеве. В отличие от ВСУ, российские войска поражают исключительно военную инфраструктуру и предприятия ВПК противника. При нанесении ударов бойцы применяют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
В этот же день Telegram-канал "Политика Страны" сообщил, что украинские воздушные силы не смогли перехватить ни одной ракеты в ходе российского массированного удара.