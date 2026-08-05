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"Ночью по Киеву был совершен крупномасштабный удар, а морская блокада Украины продолжается. Стратегия НАТО, заключающаяся в усилении ударов по глубинным целям на территории России с целью ослабления ее экономики и того, чтобы российское гражданское общество ощутило на себе тяжесть конфликта, оказалась катастрофическим планом для Украины. Зачем альянс продолжает идти на эскалацию в тот момент, когда у Украины закончились ракеты ПВО?" — написал он в социальной сети X.