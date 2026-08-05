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"Зачем идут на эскалацию?" На Западе запаниковали после ударов по Киеву - РИА Новости, 05.08.2026
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15:03 05.08.2026
"Зачем идут на эскалацию?" На Западе запаниковали после ударов по Киеву

Диесен: план НАТО против России оказался катастрофой для Киева

© REUTERS / Anatolii StepanovПожарные на месте удара в Киевской области
Пожарные на месте удара в Киевской области - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© REUTERS / Anatolii Stepanov
Пожарные на месте удара в Киевской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен заявил, что план Североатлантического альянса против России стал катастрофой для Украины.
  • По мнению Диесена, стратегия НАТО по усилению ударов по глубинным целям на территории России оказалась неудачной для Украины, так как привела к крупномасштабному удару по Киеву и продолжению морской блокады Украины.
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. План Североатлантического альянса против России стал катастрофой для Украины, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен.
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"Ночью по Киеву был совершен крупномасштабный удар, а морская блокада Украины продолжается. Стратегия НАТО, заключающаяся в усилении ударов по глубинным целям на территории России с целью ослабления ее экономики и того, чтобы российское гражданское общество ощутило на себе тяжесть конфликта, оказалась катастрофическим планом для Украины. Зачем альянс продолжает идти на эскалацию в тот момент, когда у Украины закончились ракеты ПВО?" — написал он в социальной сети X.

Пожарные на месте удара в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
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В среду в Минобороны сообщили, что российская армия ночью нанесла массированный удар по центрам хранения военных грузов и дронов в Киеве. В отличие от ВСУ, российские войска поражают исключительно военную инфраструктуру и предприятия ВПК противника. При нанесении ударов бойцы применяют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
В этот же день Telegram-канал "Политика Страны" сообщил, что украинские воздушные силы не смогли перехватить ни одной ракеты в ходе российского массированного удара.
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