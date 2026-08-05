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"Полная капитуляция". На Западе забили тревогу после ночных ударов по Киеву - РИА Новости, 05.08.2026
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12:06 05.08.2026
"Полная капитуляция". На Западе забили тревогу после ночных ударов по Киеву

Малинен предрек капитуляцию Украины после российских ударов по Киеву

© AP Photo / Dan BashakovПожарные на месте удара в Киеве
Пожарные на месте удара в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© AP Photo / Dan Bashakov
Пожарные на месте удара в Киеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен предрек капитуляцию режима Владимира Зеленского после ночных ударов по Киеву.
  • Туомас Малинен считает, что российские удары по Киеву стали результатом провальных решений западных спецслужб и украинской армии.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен после ночных ударов по Киеву предрек капитуляцию режима Владимира Зеленского.
«

"Ожидайте полную капитуляцию Киева в течение месяцев или же отчаянную попытку открыть очередной фронт против России, например, в Финляндии", — написал он в соцсети Х.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
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По его мнению, российские удары по Киеву стали результатом провальных решений западных спецслужб и украинской армии.
В среду в Минобороны сообщили, что российская армия ночью нанесла массированный удар по центрам хранения военных грузов и дронов в Киеве. В отличие от ВСУ, российские войска поражают исключительно военную инфраструктуру и предприятия ВПК противника. При нанесении ударов бойцы применяют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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