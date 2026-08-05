ВС России поразили в Киевской области узел с комплектующими для БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы России поразили транспортно-логистический центр «Рабен Украина» в Броварах.
- Центр был крупным узлом по распределению и хранению комплектующих для БПЛА различного назначения.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Вооруженные силы России поразили в Киевской области крупный узел по распределению и хранению комплектующих для БПЛА различного назначения, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Поражен в Киевской области транспортно-логистический центр Бровары "Рабен Украина" - крупный узел по распределению и хранению комплектующих для беспилотных летательных аппаратов различного назначения", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18