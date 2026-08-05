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ВС России поразили в Киевской области узел с комплектующими для БПЛА - РИА Новости, 05.08.2026
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08:24 05.08.2026 (обновлено: 15:50 05.08.2026)
ВС России поразили в Киевской области узел с комплектующими для БПЛА

ВС РФ поразили транспортно-логистический центр "Рабен Украина"

© AP Photo / Efrem LukatskyПожарный тушит пожар на месте удара по логистическому комплексу недалеко от Киева. 5 августа 2026
Пожарный тушит пожар на месте удара по логистическому комплексу недалеко от Киева. 5 августа 2026 - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Пожарный тушит пожар на месте удара по логистическому комплексу недалеко от Киева. 5 августа 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы России поразили транспортно-логистический центр «Рабен Украина» в Броварах.
  • Центр был крупным узлом по распределению и хранению комплектующих для БПЛА различного назначения.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Вооруженные силы России поразили в Киевской области крупный узел по распределению и хранению комплектующих для БПЛА различного назначения, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Поражен в Киевской области транспортно-логистический центр Бровары "Рабен Украина" - крупный узел по распределению и хранению комплектующих для беспилотных летательных аппаратов различного назначения", - говорится в сообщении.
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