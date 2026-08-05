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Ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" приступили к дежурству на учениях ТОФ - РИА Новости, 05.08.2026
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05:11 05.08.2026 (обновлено: 09:49 05.08.2026)
Ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" приступили к дежурству на учениях ТОФ

Береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" дежурят на учениях ТОФ

© Минобороны России/MAXУчения Тихоокеанского флота (ТОФ) по обороне морских рубежей на Дальнем Востоке
Учения Тихоокеанского флота (ТОФ) по обороне морских рубежей на Дальнем Востоке - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Минобороны России/MAX
Учения Тихоокеанского флота (ТОФ) по обороне морских рубежей на Дальнем Востоке
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» заняли позиционные районы в Приморье, на Камчатке, Чукотке и Курильских островах в рамках учения Тихоокеанского флота.
  • Военнослужащие замаскировали машины и организовали оборону от современных угроз, приступили к круглосуточному дежурству.
  • Береговые ракетные комплексы «Бастион» со сверхзвуковыми противокорабельными ракетами «Оникс» позволяют создавать зоны ограничения доступа и обеспечивать защиту побережья.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" заняли позиционные районы в Приморье, на Камчатке, Чукотке и Курильских островах в рамках учения Тихоокеанского флота по обороне морских рубежей, островной зоны и прибрежной территории Дальнего Востока России, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.
"В ходе учения с силами (войсками) Тихоокеанского флота (ТОФ) расчеты береговых ракетных комплексов (БРК) "Бал" и "Бастион" береговых ракетных соединений флота развернули пусковые установки в позиционных районах на побережье в Приморье, на Камчатке, Чукотке и Курильских островах", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что военнослужащие дивизионов совершили марш на позиции, замаскировали машины и организовали оборону от современных угроз, в также приступили к круглосуточному дежурству в готовности к применению оружия.
Береговые ракетные комплексы "Бастион" со сверхзвуковыми противокорабельными ракетами "Оникс" позволяют создавать в назначенных районах прибрежной акватории дальневосточных морей зоны ограничения доступа и обеспечивать защиту побережья. Их развертывание на боевых позициях происходит за несколько минут.
Крылатая ракета движется к цели в 2,5 раза быстрее скорости звука, практически неуловима для современных систем ПВО и способна вывести из строя боевой корабль любого водоизмещения на удалении в несколько сотен километров.
Учения по защите дальневосточных рубежей начались на Тихоокеанском флоте 4 августа. Это основное мероприятие оперативной и боевой подготовки ТОФ в 2026 году, оно проходит в двустороннем формате под руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиины. К маневрам привлечены около 60 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, порядка 30 самолетов, вертолетов, беспилотные комплексы морской авиации ТОФ, а также свыше 13 тысяч военнослужащих.
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БезопасностьКамчаткаЧукоткаКурильские островаВиктор ЛиинаТихоокеанский флот ВМФ России
 
 
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