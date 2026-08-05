Ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" приступили к дежурству на учениях ТОФ

Краткий пересказ от РИА ИИ Береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» заняли позиционные районы в Приморье, на Камчатке, Чукотке и Курильских островах в рамках учения Тихоокеанского флота.

Военнослужащие замаскировали машины и организовали оборону от современных угроз, приступили к круглосуточному дежурству.

Береговые ракетные комплексы «Бастион» со сверхзвуковыми противокорабельными ракетами «Оникс» позволяют создавать зоны ограничения доступа и обеспечивать защиту побережья.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" заняли позиционные районы в Приморье, на Камчатке, Чукотке и Курильских островах в рамках учения Тихоокеанского флота по обороне морских рубежей, островной зоны и прибрежной территории Дальнего Востока России, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

"В ходе учения с силами (войсками) Тихоокеанского флота ( ТОФ ) расчеты береговых ракетных комплексов (БРК) "Бал" и "Бастион" береговых ракетных соединений флота развернули пусковые установки в позиционных районах на побережье в Приморье, на Камчатке , Чукотке и Курильских островах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие дивизионов совершили марш на позиции, замаскировали машины и организовали оборону от современных угроз, в также приступили к круглосуточному дежурству в готовности к применению оружия.

Береговые ракетные комплексы "Бастион" со сверхзвуковыми противокорабельными ракетами "Оникс" позволяют создавать в назначенных районах прибрежной акватории дальневосточных морей зоны ограничения доступа и обеспечивать защиту побережья. Их развертывание на боевых позициях происходит за несколько минут.

Крылатая ракета движется к цели в 2,5 раза быстрее скорости звука, практически неуловима для современных систем ПВО и способна вывести из строя боевой корабль любого водоизмещения на удалении в несколько сотен километров.