В Белоруссии откроют семь избирательных участков на выборах в Госдуму

МИНСК, 5 авг – РИА Новости. Для голосования на выборах в российскую Госдуму в Белоруссии 20 сентября образованы семь избирательных участков, сообщила пресс-служба посольства РФ в Минске.

"Участие в голосовании могут принять совершеннолетние граждане России, постоянно проживающие или временно пребывающие в Беларуси", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства.

В сообщении говорится, что голосование будет проводиться в течение одного дня, 20 сентября 2026 года, с 8.00 до 20.00 по местному времени (совпадает с мск).