В Белоруссии откроют семь избирательных участков на выборах в Госдуму

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Для голосования на выборах в российскую Госдуму в Белоруссии 20 сентября 2026 года образованы семь избирательных участков.
- Участвовать в голосовании смогут совершеннолетние граждане России, постоянно проживающие или временно пребывающие в Беларуси.
- Голосование будет проводиться с 8:00 до 20:00 по местному времени (совпадает с мск) при наличии действительного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации.
МИНСК, 5 авг – РИА Новости. Для голосования на выборах в российскую Госдуму в Белоруссии 20 сентября образованы семь избирательных участков, сообщила пресс-служба посольства РФ в Минске.
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года.
«
"Участие в голосовании могут принять совершеннолетние граждане России, постоянно проживающие или временно пребывающие в Беларуси", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства.
Отмечается, что для проведения голосования на территории Белоруссии образованы семь избирательных участков: в Минске (здание посольство Российской Федерации в Белоруссии), в Бресте (Генеральное консульство), Витебске (Центр культуры "Витебск"), Гомеле (Российский Центр науки и культуры), Гродно (Генеральное консульство Российской Федерации), Могилеве (лицей Белорусско-Российского Университета) и в Бобруйске (Центр дополнительного образования детей и молодежи).
В сообщении говорится, что голосование будет проводиться в течение одного дня, 20 сентября 2026 года, с 8.00 до 20.00 по местному времени (совпадает с мск).
"При себе необходимо иметь действительный документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации (внутренний паспорт, заграничный паспорт)", - напоминается в сообщении.