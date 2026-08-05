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В Белоруссии откроют семь избирательных участков на выборах в Госдуму - РИА Новости, 05.08.2026
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Выборы в Государственную думу
 
17:24 05.08.2026 (обновлено: 17:37 05.08.2026)
В Белоруссии откроют семь избирательных участков на выборах в Госдуму

Для голосования на выборах в ГД в Белоруссии образовали 7 избирательных участков

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВыборы
Выборы - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Для голосования на выборах в российскую Госдуму в Белоруссии 20 сентября 2026 года образованы семь избирательных участков.
  • Участвовать в голосовании смогут совершеннолетние граждане России, постоянно проживающие или временно пребывающие в Беларуси.
  • Голосование будет проводиться с 8:00 до 20:00 по местному времени (совпадает с мск) при наличии действительного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации.
МИНСК, 5 авг – РИА Новости. Для голосования на выборах в российскую Госдуму в Белоруссии 20 сентября образованы семь избирательных участков, сообщила пресс-служба посольства РФ в Минске.
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года.
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"Участие в голосовании могут принять совершеннолетние граждане России, постоянно проживающие или временно пребывающие в Беларуси", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства.

Отмечается, что для проведения голосования на территории Белоруссии образованы семь избирательных участков: в Минске (здание посольство Российской Федерации в Белоруссии), в Бресте (Генеральное консульство), Витебске (Центр культуры "Витебск"), Гомеле (Российский Центр науки и культуры), Гродно (Генеральное консульство Российской Федерации), Могилеве (лицей Белорусско-Российского Университета) и в Бобруйске (Центр дополнительного образования детей и молодежи).
В сообщении говорится, что голосование будет проводиться в течение одного дня, 20 сентября 2026 года, с 8.00 до 20.00 по местному времени (совпадает с мск).
"При себе необходимо иметь действительный документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации (внутренний паспорт, заграничный паспорт)", - напоминается в сообщении.
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