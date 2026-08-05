В Тюменской области из-за паводка подтопило 133 дома

ТЮМЕНЬ, 5 авг – РИА Новости. Более 130 жилых домов и около двух тысяч приусадебных и дачных участков подтоплено паводком в трех муниципалитетах Тюменской области, сообщил губернатор Александр Моор.

По данным главы региона, уровень реки Туры на гидропосту в Тюмени снизился за сутки на три сантиметра - до 889 сантиметров, что выше отметки опасного явления на 39 сантиметров. Он уточнил, что вода в реке Тавда в селе Нижняя Тавда находится на отметке в 942 сантиметра. Река Пышма у села Богандинское добавила пять сантиметров - до 621 сантиметров при отметке "неблагоприятное явление" в шесть метров.