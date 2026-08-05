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В Тюменской области из-за паводка подтопило 133 дома - РИА Новости, 05.08.2026
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10:07 05.08.2026
В Тюменской области из-за паводка подтопило 133 дома

Моор: в трех муниципалитетах Тюменской области подтопило 133 жилых дома

© РИА НовостиПаводок на реке Туре в Тюменской области
Паводок на реке Туре в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости
Паводок на реке Туре в Тюменской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Паводок подтопил более 130 жилых домов и около двух тысяч приусадебных и дачных участков в трех муниципалитетах Тюменской области.
  • Эвакуировано 64 человека, в том числе 9 детей, из них 41 человек размещен в пунктах временного размещения.
  • Уровень реки Туры в Тюмени снизился, однако вода все еще выше опасной отметки.
ТЮМЕНЬ, 5 авг – РИА Новости. Более 130 жилых домов и около двух тысяч приусадебных и дачных участков подтоплено паводком в трех муниципалитетах Тюменской области, сообщил губернатор Александр Моор.
Паводок в регионе наблюдается на реках Тура, Тавда и Пышма. В Тюмени и в селе Нижняя Тавда реки пошли на спад, Пышма в Тюменском округе продолжает прибывать, волна паводка на Туре дошла до Ярковского округа. Во вторник глава региона сообщал о подтоплении из-за паводка 125 домов и 1 912 приусадебных участков.
"В трех муниципалитетах подтоплено 133 жилых дома и 1 964 приусадебных и дачных участков. Эвакуировано 64 человека, в том числе 9 детей. Из них размещены в пунктах временного размещения 41 человек. Чтобы защитить населенные пункты, отсыпали и укрепили свыше двух километров земляных валов и насыпей", - написал Моор в своем канале на платформе "Макс".
По данным главы региона, уровень реки Туры на гидропосту в Тюмени снизился за сутки на три сантиметра - до 889 сантиметров, что выше отметки опасного явления на 39 сантиметров. Он уточнил, что вода в реке Тавда в селе Нижняя Тавда находится на отметке в 942 сантиметра. Река Пышма у села Богандинское добавила пять сантиметров - до 621 сантиметров при отметке "неблагоприятное явление" в шесть метров.
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ПроисшествияТавдаТюменьТюменская областьАлександр Моор
 
 
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