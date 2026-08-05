Путин назвал деятельность службы тыла боевой работой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Владимир Путин назвал деятельность службы тыла в нынешних условиях боевой работой.
- По предложению министра обороны принято решение сосредоточить все службы тыла в одних руках.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал деятельность службы тыла в нынешних условиях боевой работой.
"По предложению министра обороны принято решение о том, чтобы сосредоточить в одних руках и все службы тыла, хочу обратить внимание на то, что в современных условиях это тоже боевая, вполне боевая работа", - сказал Путин на встрече с руководством министерства обороны РФ.
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