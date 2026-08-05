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Путин назвал деятельность службы тыла боевой работой - РИА Новости, 05.08.2026
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12:45 05.08.2026 (обновлено: 12:51 05.08.2026)
Путин назвал деятельность службы тыла боевой работой

Путин назвал деятельность службы тыла боевой работой в нынешних условиях

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Президент Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Владимир Путин назвал деятельность службы тыла в нынешних условиях боевой работой.
  • По предложению министра обороны принято решение сосредоточить все службы тыла в одних руках.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал деятельность службы тыла в нынешних условиях боевой работой.
"По предложению министра обороны принято решение о том, чтобы сосредоточить в одних руках и все службы тыла, хочу обратить внимание на то, что в современных условиях это тоже боевая, вполне боевая работа", - сказал Путин на встрече с руководством министерства обороны РФ.
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