Туроператор рассказал, почему турецкие туристы стали чаще ездить за рубеж

Краткий пересказ от РИА ИИ Высокая инфляция и рост цен на отдых внутри Турции заставляют все больше граждан страны проводить отпуск за рубежом.

Во втором квартале 2026 года доходы Турции от туризма сократились на 2,73%, а расходы жителей Турции на отдых за рубежом выросли на 7,35%.

Расходы турецких туристов за границей практически сравнялись с расходами иностранных туристов в Турции.

АНКАРА, 5 авг — РИА Новости. Высокая инфляция и стремительный рост цен на отдых внутри Турции заставляют все больше граждан проводить отпуск за рубежом, что уже снижает чистые доходы страны от туризма, сообщил РИА Новости туроператор из Бодрума, член Ассоциации туроператоров Турции (TÜRSAB) Акын Беке.

"Высокие цены на проживание, питание и услуги в Турции изменили предпочтения граждан. Все больше турецких туристов выбирают зарубежные направления, и эта тенденция уже отражается на туристическом балансе страны", — сказал Беке.

По его словам, несмотря на рекордные показатели по числу иностранных туристов и валовым доходам отрасли, расходы турецких граждан на поездки за рубеж растут значительно быстрее поступлений от въездного туризма.

Беке обратил внимание, что во втором квартале 2026 года турецкая туристическая отрасль столкнулась с новой тенденцией. Доходы от туризма сократились на 2,73% в годовом выражении — до 15,66 миллиардов долларов, тогда как расходы жителей Турции на отдых за рубежом выросли на 7,35% и достигли рекордных для одного квартала 2,96 миллиардов долларов.

По его словам, если в 2021 году на каждые 100 долларов, заработанные туризмом, турецкие граждане тратили за рубежом около семи долларов, то во втором квартале 2026 года этот показатель приблизился к 19 долларам.

Эксперт связал эту динамику с тем, что отдых внутри Турции стал дороже многих популярных зарубежных направлений, включая соседние страны, островные курорты и государства с безвизовым или упрощенным визовым режимом.

По словам туроператора, расходы турецких туристов за границей практически сравнялись с расходами иностранных туристов в Турции.