Из-за Ормуза мировые цены на сырье начнут расти уже сейчас, считает эксперт

Краткий пересказ от РИА ИИ Главный экономист ФАО Максимо Тореро полагает, что мировые цены на сырьевые товары начнут расти уже сейчас из-за проблем с поставками грузов через Ормузский пролив.

Цены на продовольствие, по словам Тореро, начнут подниматься к концу года и в следующем году, вероятно, будут увеличиваться сильнее.

Удорожание энергоносителей также внесет свою лепту в рост цен, так как нефть и газ используются в сельском хозяйстве для перекачки, упаковки, переработки, транспортировки и производства удобрений.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Мировые цены на сырьевые товары начнут расти уже сейчас, а продовольствие будет ускоренно дорожать с конца года, что станет результатом проблем с поставками грузов через Ормузский пролив, полагает главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Максимо Тореро (Maximo Torero).

"Ормузский пролив - это проблема, которая затрагивает все виды ресурсов в сельскохозяйственной продукции, сельскохозяйственных системах", - заявил он в интервью информационному агентству Рейтер.

"Я ожидаю, что цены на сырьевые товары начнут расти уже сейчас... а цены на продовольствие начнут подниматься к концу года, и в следующем году они, вероятно, будут увеличиваться сильнее", - уточнил Тореро.

При этом сопутствующее удорожание энергоносителей также внесет в этот рост свою лепту, следует из его слов: "Нефть мар ки Br ent используется для перекачки, упаковки, переработки и транспортировки. А газ применяется в производстве удобрений".

Пока же, хотя цены на некоторые сырьевые товары, включая пшеницу, кукурузу и рис, поднялись за последние месяцы, большинство из них все еще отражают относительно хорошие урожаи, а не возможные трудности в предстоящем году, говорится в материале агентства.

Рейтер также добавляет, что мировые посевы пшеницы и кукурузы уже сократились в первые три месяца конфликта на Ближнем Востоке , при том что некоторые аграрии в США перешли на соевые бобы, так как они требуют меньшего количества удобрений. А среди других факторов, способных повлиять на стоимость сырьевых товаров, приводится Эль-Ниньо.

Эль-Ниньо - это природное явление, при котором температура воды в экваториальной части Тихого океана повышается до аномальных значений. При этом резкая смена температурного режима запускает цепочку климатических сдвигов по всей планете: одни регионы страдают от засухи, а другие - от наводнений.