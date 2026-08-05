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Из-за Ормуза мировые цены на сырье начнут расти уже сейчас, считает эксперт - РИА Новости, 05.08.2026
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15:53 05.08.2026
Из-за Ормуза мировые цены на сырье начнут расти уже сейчас, считает эксперт

Экономист Тореро: из-за Ормуза цены на сырье начнут расти уже сейчас

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный экономист ФАО Максимо Тореро полагает, что мировые цены на сырьевые товары начнут расти уже сейчас из-за проблем с поставками грузов через Ормузский пролив.
  • Цены на продовольствие, по словам Тореро, начнут подниматься к концу года и в следующем году, вероятно, будут увеличиваться сильнее.
  • Удорожание энергоносителей также внесет свою лепту в рост цен, так как нефть и газ используются в сельском хозяйстве для перекачки, упаковки, переработки, транспортировки и производства удобрений.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Мировые цены на сырьевые товары начнут расти уже сейчас, а продовольствие будет ускоренно дорожать с конца года, что станет результатом проблем с поставками грузов через Ормузский пролив, полагает главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Максимо Тореро (Maximo Torero).
"Ормузский пролив - это проблема, которая затрагивает все виды ресурсов в сельскохозяйственной продукции, сельскохозяйственных системах", - заявил он в интервью информационному агентству Рейтер.
"Я ожидаю, что цены на сырьевые товары начнут расти уже сейчас... а цены на продовольствие начнут подниматься к концу года, и в следующем году они, вероятно, будут увеличиваться сильнее", - уточнил Тореро.
При этом сопутствующее удорожание энергоносителей также внесет в этот рост свою лепту, следует из его слов: "Нефть марки Brent используется для перекачки, упаковки, переработки и транспортировки. А газ применяется в производстве удобрений".
Пока же, хотя цены на некоторые сырьевые товары, включая пшеницу, кукурузу и рис, поднялись за последние месяцы, большинство из них все еще отражают относительно хорошие урожаи, а не возможные трудности в предстоящем году, говорится в материале агентства.
Рейтер также добавляет, что мировые посевы пшеницы и кукурузы уже сократились в первые три месяца конфликта на Ближнем Востоке, при том что некоторые аграрии в США перешли на соевые бобы, так как они требуют меньшего количества удобрений. А среди других факторов, способных повлиять на стоимость сырьевых товаров, приводится Эль-Ниньо.
Эль-Ниньо - это природное явление, при котором температура воды в экваториальной части Тихого океана повышается до аномальных значений. При этом резкая смена температурного режима запускает цепочку климатических сдвигов по всей планете: одни регионы страдают от засухи, а другие - от наводнений.
Ормузский пролив — один из ключевых мировых маршрутов поставок нефти, сжиженного природного газа, а также удобрений. А кризисы вокруг Ирана вызывают опасения перебоев в мировой торговле и роста цен на энергоносители.
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