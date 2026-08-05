Биржевые цены на кофе в мире выросли до максимума за полгода

Краткий пересказ от РИА ИИ В июле биржевые цены на кофе сортов робуста и арабика выросли до максимального с января значения.

Стоимость робусты увеличилась на 9,1 % по сравнению с июнем, достигнув 4,07 доллара за килограмм.

Цены на арабику подскочили на 16,5 % в месячном выражении, до 7,91 доллара за килограмм.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Биржевые цены на кофе основных сортов - робуста и арабика - в мире выросли в июле до максимального с января текущего года значения, выяснило РИА Новости, проанализировав данные Всемирного банка.

Так, согласно данным организации, в предыдущем месяце стоимость робусты выросла по сравнению с июнем на 9,1% - до 4,07 доллара за килограмм. Выше этой отметки показатель в последний раз находился в январе и составлял 4,24 доллара.

Цены на кофе сорта арабика в то же время в июле подскочили еще значительнее - на 16,5% в месячном выражении, до 7,91 доллара за килограмм. Показатель стал самым высоким также с января текущего года, когда килограмм продукта стоил 8,02 доллара.