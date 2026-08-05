Рейтинг@Mail.ru
Биржевые цены на кофе в мире выросли до максимума за полгода - РИА Новости, 05.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:56 05.08.2026
Биржевые цены на кофе в мире выросли до максимума за полгода

Биржевые цены на кофе в мире выросли в июле до максимума с января

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые обжаренные зерна кофе
Готовые обжаренные зерна кофе - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Готовые обжаренные зерна кофе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В июле биржевые цены на кофе сортов робуста и арабика выросли до максимального с января значения.
  • Стоимость робусты увеличилась на 9,1 % по сравнению с июнем, достигнув 4,07 доллара за килограмм.
  • Цены на арабику подскочили на 16,5 % в месячном выражении, до 7,91 доллара за килограмм.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Биржевые цены на кофе основных сортов - робуста и арабика - в мире выросли в июле до максимального с января текущего года значения, выяснило РИА Новости, проанализировав данные Всемирного банка.
Так, согласно данным организации, в предыдущем месяце стоимость робусты выросла по сравнению с июнем на 9,1% - до 4,07 доллара за килограмм. Выше этой отметки показатель в последний раз находился в январе и составлял 4,24 доллара.
Цены на кофе сорта арабика в то же время в июле подскочили еще значительнее - на 16,5% в месячном выражении, до 7,91 доллара за килограмм. Показатель стал самым высоким также с января текущего года, когда килограмм продукта стоил 8,02 доллара.
Кроме того, цены на какао в предыдущем месяце поднялись на 27,5%, до 5,61 доллара за килограмм. Выше этой отметки показатель в последний раз находился в декабре прошлого года и составлял 5,78 доллара.
Куриные яйца - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
Назван самый подорожавший товар в мире в июле
3 августа, 11:29
 
ЭкономикаВсемирный банк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала